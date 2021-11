Ouverture de l’introduction en bourse de Go Fashion : forte prime du marché gris, analystes haussiers ; faut-il s’abonner ?

L’introduction en bourse de Go Fashion (Inde) est ouverte aux souscriptions aujourd’hui.

L’introduction en bourse de Go Fashion (Inde) a été ouverte à la souscription aujourd’hui alors que la société cherche à lever 1 014 crore de Rs sur le marché primaire. L’émission publique de la marque de vêtements Go Fashion est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. L’émission est proposée aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de Rs 655-690 par action à partir d’aujourd’hui. Le jour de l’ouverture de l’introduction en bourse, les tendances du marché gris suggèrent un fort intérêt pour la société avec une forte prime de Rs 555 pièce, soit 80%, au-dessus du prix d’émission.

Avant l’émission publique, Go Fashion a réussi à lever 456 crores de roupies auprès de 33 investisseurs phares de renom, dont le gouvernement de Singapour, l’Autorité monétaire de Singapour, Nomura, Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity, SBI Mutual Fund, entre autres. Du crore de Rs 1 014 que Go Fashions cherche à lever, 125 crore de Rs seront soulevés en tant que nouvelle émission d’actions tandis que le crore de Rs 888 restant sera un OFS, qui verra la participation du promoteur chuter à 52,79 % par rapport aux 57,47 actuels. %. Pendant ce temps, l’actionnariat public passera de 42,53 % à 47 % après l’introduction en bourse.

Faut-il s’abonner ?

Courtage de choix – Abonnez-vous à long terme

Les analystes de Choice Broking ont une vision haussière à long terme de Go Fashion. Bien que la société de courtage ait déclaré que l’émission était évaluée à un multiple EV/Ventes de 13,8x, ce qui est supérieur à la moyenne de ses pairs de 10,9x, les analystes pensent qu’il existe un potentiel pour Go Fashion d’augmenter sa part de marché. «Nous pensons qu’il a le potentiel de développer l’entreprise et également de récupérer presque entièrement la rentabilité perdue en raison de la pandémie. Ainsi, nous attribuons une note « S’abonner à long terme » pour le problème », ont-ils déclaré.

Angel One – Abonnez-vous

Bien que les valorisations de Go Fashion soient supérieures à celles de ses pairs, Angel One a déclaré que la société avait un meilleur historique de croissance des revenus. La société de bourse a déclaré que l’EV/EBITDA post-émission de l’exercice 20 s’établissait à -30,2x (à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’émission), ce qui est presque dans une fourchette similaire à celle de ses pairs TCNS Clothing (EV/EBITDA de l’exercice 20 -29,3 X). « De plus, Go Fashion India a de meilleurs antécédents de croissance des revenus, une marge d’exploitation plus élevée et un retour sur capitaux propres élevé par rapport à TCNS Clothing Co. Compte tenu de tous les facteurs positifs, nous pensons que cette évaluation est à des niveaux raisonnables. Ainsi, nous recommandons une note d’abonnement sur la question. Angel One a ajouté.

Services financiers Marwadi – Abonnez-vous

La société de courtage a souligné que la société disposait d’un solide portefeuille de produits et d’un réseau de distribution multicanal à l’échelle de l’Inde. Les analystes ont déclaré que compte tenu des ventes TTM (juin-2021) de Rs 271.4 crore après l’émission, la société va s’inscrire à une capitalisation boursière / ventes de 13,73 avec une capitalisation boursière de Rs 3.726 crore, tandis que ses pairs, à savoir Page industries et Trent se négocient à une capitalisation boursière/ventes de 13,21 et 11,89 respectivement.

