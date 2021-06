Ouverture de l’introduction en bourse de India Pesticides le 23 juin : devez-vous vous abonner ? Voici ce que les meilleurs courtiers ont à dire

Inde L’émission de pesticides comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 100 crores de roupies et une offre de vente (OFS) de 700 crores de roupies par les actionnaires vendeurs du promoteur existant.

L’introduction en bourse de Rs 800 crore d’India Pesticides devrait être ouverte à la souscription le mercredi 23 juin 2021. L’émission se clôturera le 25 juin. La société a fixé la fourchette de prix de l’émission à Rs 290-296 par action. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 100 crore et une offre à la vente (OFS) de Rs 700 crore par les actionnaires vendeurs du promoteur existant. Jusqu’à 50 pour cent de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII). Des sociétés de recherche et de courtage telles que Anand Rathi Financial Services, Reliance Securities, BP Equities, Arihant Capital et Hem Securities ont donné des notes de souscription tandis qu’Axis Capital n’a pas noté l’introduction en bourse.

Anand Rathi Services Financiers

Évaluation : Abonnez-vous

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, l’émission est proposée à 25,3 fois ses bénéfices pour l’exercice 21, exigeant une capitalisation boursière de Rs 34 091 millions par rapport à ses autres pairs cotés comme Dhanuka Agritech, Bharat Rasayan et Rallis India qui se négocient actuellement à un prix PE de 31,7x, 36,2x et 32,9x respectivement. La société de courtage estime qu’en raison des valorisations inférieures par rapport à ses pairs, India Pesticides est placé à une valorisation attrayante.

Capital de l’Axe

Note : Non classé

Les installations de fabrication de l’entreprise à Dewa Road, Lucknow et Sandila, Hardoi dans l’Uttar Pradesh sont équipées d’équipements et de machines sophistiqués qui leur permettent de fabriquer des produits et des formulations de qualité technique et aident à minimiser le nombre d’employés nécessaires pour les faire fonctionner, réduisant ainsi les coûts. India Pesticides dispose d’équipes dédiées à la prévention de la pollution et à la valorisation des sous-produits. Ils ont également installé un système de surveillance en ligne dans leurs installations. Les principaux clients de la société comprennent des sociétés multinationales qui cherchent à collaborer avec des fabricants d’ingrédients actifs en Inde, tirant parti de leur fabrication rentable soutenue par une main-d’œuvre moins chère et des capacités de R&D plus solides. India Pesticides a l’intention de continuer à élargir son portefeuille de produits en fabriquant des produits techniques complexes non brevetés.

Valeurs mobilières de confiance

Évaluation : Abonnez-vous

L’introduction en bourse est évaluée à 25,3 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui semble être attrayant par rapport au multiple moyen de 47 fois du secteur. Notamment, malgré l’annonce de meilleurs ratios de rendement par rapport à ses pairs comme PI Industries et Rallis India, IPL est valorisé à un rabais important par rapport à ses pairs, ce qui offre un confort. Les perspectives de croissance d’IPL semblent prometteuses, compte tenu de la forte opportunité émergente pour les entreprises agrochimiques nationales sur les marchés mondiaux et de sa présence établie sur les marchés d’exportation. De plus, son ratio de rendement le plus élevé du secteur (RoE à

35 % au cours de l’EX21) et un bilan solide sont de bon augure

Actions BP

Évaluation : Abonnez-vous

India Pesticides, un fabricant de produits agrochimiques axé sur la R&D et basé en Inde, s’adresse aux marchés nationaux et internationaux. C’est l’une des entreprises agrochimiques à la croissance la plus rapide avec plus de 56 % de revenus d’exportation. De plus, la société dispose d’une gamme de produits diversifiée, d’une clientèle fidèle, d’une forte concentration sur la R&D et d’une forte reconnaissance de la marque qui offre une visibilité supplémentaire à la croissance. Sur le plan de la valorisation, compte tenu des actions diluées, des bénéfices de l’exercice 21 et de la fourchette de prix supérieure, la société est évaluée à 24,5x P/E, ce qui représente une décote par rapport à ses pairs cotés du secteur (c’est-à-dire Dhanuka Agritech 21,4x, Bharat Rasayan 34x, Rallis India 30,2x et PI industries 60,1x). Compte tenu de facteurs tels que des antécédents constants de performance financière, de solides capacités d’approvisionnement, un réseau de distribution et des plans d’expansion supplémentaires, BP Equities a attribué une note de souscription sur cette question à long terme.

Capitale d’Arihant

Évaluation : Abonnez-vous

Arihant Capital dans une note d’introduction en bourse a déclaré qu’à une fourchette de prix supérieure de Rs 296, l’action se négocie à un multiple P/E de 24,6 (x). Il estime que India Pesticides est un bon modèle commercial éprouvé à long terme avec un portefeuille de produits solide et diversifié, une relation solide et à long terme avec des clients clés, des antécédents constants avec une équipe de direction expérimentée soutenue par un vaste réseau de distribution. La capacité de l’entreprise à s’approvisionner en matières premières à des prix compétitifs donne un avantage sur ses pairs soutenu par des économies d’échelle.

Titres Hem

Évaluation : Abonnez-vous

India Pesticides porte l’émission à une fourchette de prix de Rs 290 à 296 par action à un P/E multiple de 25 sur la base du BPA post-émission FY21. Hem Securities apprécie les performances financières des sociétés dont le bilan est sain. Comme 19 produits techniques devraient sortir du brevet entre 2019 et 2026 et qu’une opportunité de plus de 4,2 milliards de dollars US est attendue en raison de cela d’ici 2026, que la société est bien placée pour répondre. En ce qui concerne son produit technique, l’entreprise est globalement compétitive en termes de coûts, ce qui l’aide à afficher des marges supérieures. L’entreprise se concentrant sur l’augmentation de son portefeuille de produits, l’expansion de sa présence géographique, l’intégration de plus de clients pour de nouvelles molécules, à l’exception des molécules en cours de mise en œuvre et déjà alignées, car certaines d’entre elles seront mises en service en septembre / octobre, perspectives futures de l’entreprise avoir l’air fort. Hem Securities a recommandé de souscrire à des émissions à la fois pour le gain de cotation et à des fins à long terme.

