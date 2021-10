Ouverture de l’introduction en bourse de Nykaa : forte prime du marché gris, les investisseurs principaux investissent 2 395 crores de roupies ; faut-il s’abonner ?

Nykaa IPO ouvre aujourd’hui à la souscription.

L’introduction en bourse de Nykaa a été ouverte aux souscriptions aujourd’hui, la marque de commerce électronique de mode cherchant à augmenter Rs 5 352 crore sur le marché primaire. Avant l’introduction en bourse (offre publique initiale), la société mère de Nykaa, FSN E-Commerce Ventures Ltd, a réussi à lever 2 395 crores de roupies auprès de 174 investisseurs d’ancrage, y compris des noms de renom tels que Blackrock, Fidelity, JP Morgan, HDFC, ICICI, Nomura et Abu Autorité d’investissement Dabhi. Les actions de la société se négociaient à une forte prime d’environ Rs 600-650 par action sur le marché gris, selon des personnes qui négocient des actions non cotées. Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’introduction en bourse, à partir d’aujourd’hui, dans une fourchette de prix fixe de 1 085 à 1 125 Rs par action. L’émission sera close lundi.

Les investisseurs peuvent enchérir sur les actions Nykaa dans un lot de 12 actions. Cela s’est traduit par un investissement minimum de Rs 13 500 par investisseur. 75% de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15% est réservée aux investisseurs non institutionnels et 10% aux investisseurs particuliers. L’introduction en bourse comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 630 crore tandis que les Rs 4,721 crore restants seront une offre de vente (OFS) par les investisseurs existants de la société et du promoteur. Après l’émission, la participation des promoteurs dans la société passera à 52,6 % contre 54,2 % actuellement. En revanche, l’actionnariat public passera de 45,8 % à 47,4 %.

