Ouverture de l’introduction en bourse de Policybazaar : évaluation coûteuse, entreprise déficitaire ; devez-vous vous abonner ou rester à l’écart du problème ?

L’introduction en bourse de Rs 5 625 crore de la société mère de Policybazaar PB Fintech a été ouverte à la souscription le lundi 1er novembre 2021. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 3 750 crore et une offre à la vente (OFS) de Rs 1 875 crore par actionnaires de la société. Sur le marché primaire, les actions de Policybazaar se négociaient avec une prime de 150 Rs par rapport à l’extrémité supérieure du prix d’émission de 980 Rs pièce, selon les personnes qui négocient des actions non cotées de la société. Les observateurs du marché disent que PB Fintech a réalisé son introduction en bourse lorsque la traction pour les licornes et les startups est à son apogée. PB Fintech est la principale plate-forme en ligne pour les produits d’assurance et de prêt, tirant parti de la puissance de la technologie, des données et de l’innovation.

La pénétration de l’assurance en est à ses balbutiements et avec une augmentation de la littératie financière et des lois favorables à l’assurance automobile, des entreprises comme PB Fintech resteront au centre de l’attention car elles sont bien placées dans le segment, a déclaré un analyste. « Cependant, en allant plus loin, nous pourrions voir la concurrence s’intensifier dans l’espace. L’entreprise a réduit ses pertes et la rentabilité ne semble pas très loin. Cependant, dans la fourchette supérieure de Rs 980, l’émission semble très chère à 44 fois le prix des ventes », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. Doshi a également ajouté que l’attrait pour les introductions en bourse de startups peut conduire à un bon abonnement et que cela peut générer des gains de cotation de 15 à 20%, mais « à long terme, nous devons être vigilants sur les performances futures et prendre des décisions en conséquence », a-t-il déclaré.

Introduction en bourse de Policybazaar : valorisations onéreuses ?

Policybazaar est déficitaire et étant une fintech, les valorisations n’ont également aucun sens, a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, COO, JST Investments. À la tranche supérieure de Rs 980, la société exige une capitalisation boursière de Rs 44 041 crore après la cotation. « Conformément aux ventes de l’exercice 22A, la société exige 44x le prix des ventes, ce qui est très cher », a-t-il ajouté. Étant donné que la pénétration de l’assurance est faible en Inde, en ligne l’est encore très peu et la portée de ces agrégateurs/courtiers en ligne est énorme. «Mais beaucoup entrent dans l’espace et créent leur propre écosystème de services financiers. Les maisons de courtage créent des sociétés de plate-forme avec tous les services à l’intérieur, les fintech entrent également et les créateurs d’assurances, c’est-à-dire les compagnies d’assurance-vie et d’assurances générales, empruntent elles-mêmes la voie de la technologie et elles ne sont pas pressées car les agents représentent une bonne part de l’entreprise », a déclaré Kondawar. . HDFC Ergo et ICICI Lombard se sont déjà déconnectés de PolicyBazaar. « En gardant tout cela à l’esprit, nous avons une note « à éviter » pour l’introduction en bourse. Nous aimerions surveiller cet espace plus longtemps avant de prendre des mesures », a-t-il conseillé.

IPO Policybazaar : Entreprise déficitaire

Il n’existe aucune société cotée en Inde dont l’activité soit comparable à celle de l’entreprise. Marwadi Shares and Finance, qui a une cote d’évitement sur l’émission car les évaluations sont exigeantes pour une entreprise déficitaire, a déclaré que compte tenu du TTM en juin 2021, des ventes de Rs 949,37 crore sur une base post-émission, la société va liste à une capitalisation boursière/ventes de Rs 46,40 avec une capitalisation boursière de Rs 44 051 crore.

Les analystes disent que l’entreprise n’est pas rentable, il n’est pas possible de l’évaluer sur la base du P/E. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’émission est valorisée de manière agressive à 45 fois le prix/ventes (sur la base des ventes annualisées de l’exercice 22). « Cependant, étant donné l’envie de nouvelles startups basées sur la technologie, l’émission pourrait bénéficier d’une valorisation premium. Compte tenu de l’euphorie suscitée par cette émission, les actions se négociaient entre 2 100 et 2 300 Rs sur le marché non coté la semaine dernière. Les investisseurs avec un appétit pour le risque plus élevé qui cherchent à s’exposer à une plate-forme technologique de niche devraient envisager d’investir dans le problème », a déclaré INDmoney dans un rapport.

