Ouverture de l’introduction en bourse de PowerGrid InvIT: Des finances solides, le commerce de la transmission de puissance le rendent attrayant; devez-vous vous abonner?

L’introduction en bourse de PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) a été ouverte à la souscription le jeudi 29 avril 2021, dans la fourchette de prix de 99 à 100 Rs par part. Il est proposé que les unités de PowerGrid InvIT soient répertoriées sur BSE et NSE. Grâce à cette introduction en bourse, la société prévoit de lever Rs 7 735 crore comprenant une nouvelle émission de Rs 4 993,48 crore et de proposer à la vente jusqu’à Rs 2 741,51 crore d’unités existantes. Après une inscription réussie, il deviendra le troisième InvIT à être coté sur les bourses après IndiaGrid Trust et IRB InvIT.

Power Grid étant Maharatna des pouvoirs publics indiens et un acteur dominant dans le transport d’électricité (environ 85% de part de marché), les perspectives devraient être brillantes. “Comme les opérations sont critiques, on peut s’attendre à voir un grand intérêt de la rue (à la fois au détail et institutionnel). L’entreprise a un flux de trésorerie stable et l’industrie est capitalistique avec une longue période de gestation, réduisant ainsi la menace des concurrents”, Vishal Balabhadruni , Analyste principal de recherche chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express Online.

Tout investisseur souscrivant à l’émission exigerait un investissement minimum de Rs 1,1 lakh par lot. L’émission a été réservée à 75% aux investisseurs institutionnels et les 25% restants aux investisseurs non institutionnels. Selon les projections de la direction, Powergrid InvIT est susceptible de générer des flux de trésorerie d’exploitation d’un montant moyen de 11,7 milliards de roupies au cours des trois prochaines années, ce qui implique un rendement de trésorerie de 10%. Le sponsor de Powergrid InvIT, Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), agissant également en qualité de gestionnaire de projet, est un CPSE relevant du ministère de l’Énergie. Le sponsor fournit également des services de conseil en matière de transmission et de distribution en Inde et dans d’autres juridictions, avec des empreintes dans 21 pays (dont l’Inde). «Nous recommandons de souscrire à cette introduction en bourse car le sponsor est le méga acteur avec autant de projets en cours, ainsi que de solides performances financières et des flux de trésorerie stables», ont déclaré Saurabh Joshi et Ridhima Goyal, analystes de recherche, Marwadi Shares and Finance Ltd.

PGInVIT est une fiducie d’investissement dans les infrastructures (InVIT) créée pour posséder, construire, exploiter, entretenir et investir dans des actifs de transport d’électricité. Les analystes de Prabhudas Lilladher ont déclaré que PGInvIT est bien positionné pour tirer parti du potentiel de croissance de l’industrie indienne du transport d’électricité compte tenu de sa situation financière, du soutien des sponsors et du cadre réglementaire solide pour le transport d’électricité en Inde. Il vise également à fournir des distributions stables et durables à leurs porteurs de parts. «Nous recommandons de souscrire à l’introduction en bourse compte tenu de son avantage concurrentiel de ses sponsors, de son flux de trésorerie constant et stable, de la nature stratégique et critique de l’activité de transport d’énergie et de son solide positionnement financier», ont-ils déclaré.

Les analystes d’ICICI direct Research ont déclaré qu’une position financière solide, le soutien du gouvernement et un cadre réglementaire établi permettront à l’InvIT de financer la croissance future sans dilution substantielle pour les porteurs de parts. En outre, des flux de trésorerie cohérents et stables provenant des actifs assurent une pérennité et une visibilité à long terme.

