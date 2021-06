Ouverture de l’introduction en bourse de Rs 5 550 crores de Sona Comstar; promoteurs de réduire leur participation, les investisseurs doivent-ils souscrire ou non ?

in

Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) Rs 5 550 crore offre publique initiale ouverte à la souscription aujourd’hui.

Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) Rs 5 550 crore offre publique initiale ouverte à la souscription aujourd’hui. L’introduction en bourse est un mélange de nouvelles émissions d’actions d’une valeur de Rs 300 crore et le reste est une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants, y compris la filiale de Blackstone Singapore VII Topco III Pte Ltd. Sona Comstar est l’un des principaux composants automobiles critiques. fabricants dans le monde. La société est également un acteur de premier plan dans le segment des véhicules électriques au niveau national. L’actionnariat des promoteurs après l’émission tombera à 67 %, tandis que l’actionnariat public augmentera à 33 %.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission dans un lot de 51 actions, dans une fourchette de prix de Rs 285 à 291 par action. Cela se traduit par un investissement minimum de Rs 14 841. De l’émission totale, 75 % ou a été réservé aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB). Les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent soumissionner pour 15 % de l’émission totale, tandis que les petits investisseurs particuliers ne peuvent soumissionner que pour 10 % de l’ensemble de l’introduction en bourse. Les investisseurs peuvent faire des offres jusqu’au 16 juin. Avant l’émission, Sona Comstar a alloué 85 824 742 actions aux investisseurs principaux pour un total de Rs 2 497 crore. Les principaux investisseurs comprennent le gouvernement de Singapour, le SBI Mutual Fund, le Nomura India Investment Fund, Fidelity Funds, Goldman Sachs, le HDFC Mutual Fund, le IIFL Mutual Fund, entre autres.

Jeu de segment de véhicule électrique

“Nous aimons SBPFL en raison de sa présence sur le marché mondial en croissance rapide des véhicules électriques, de son portefeuille diversifié dans toutes les catégories et de sa solidité financière”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal, évaluant la société à 74,1 fois le P/E de l’exercice 21 après émission. «Bien que la valorisation semble pleinement intégrée, compte tenu de sa poussée dans l’espace EV en évolution rapide à la fois en Inde et dans le monde, le marché aimerait donner la prime à cette histoire de croissance émergente. Par conséquent, nous vous recommandons de vous abonner à long terme », ont-ils ajouté.

Portée mondiale

Même les analystes d’ICICI Direct trouvent que le jeu du segment EV aligné avec Sona Comstar est un différenciateur clé. ICICI Direct a déclaré qu’au cours de l’exercice 21, la société a obtenu près de 40 % de ses revenus à partir de plates-formes « électrifiées », dont 14 % à partir de véhicules électriques à batterie pure. Cependant, ce n’est pas seulement le jeu EV qui est attrayant en ce qui concerne Sona Comstar. Les analystes d’ICICI Direct ont souligné que la société a une portée mondiale et une présence diversifiée sur le marché, un autre élément positif à considérer pour les investisseurs. La société de bourse a un abonnement uniquement pour la notation à long terme.

Des valorisations élevées

Mais certains s’inquiètent des valorisations élevées. «À une fourchette de prix supérieure de Rs 291, l’introduction en bourse de SONA BLW est au prix de 77,6x P/E et 12,8x P/BV. Les valorisations sont très chères pour une entreprise qui n’a enregistré aucune croissance depuis 3 ans ! De plus, la société exige une valorisation astronomique de 10,8 fois le prix des ventes », a déclaré Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments. Il a ajouté que Sona Comstar est à éviter pour JST Investments, car de nombreux accessoires répertoriés sont disponibles à 1x le prix de vente ou moins.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.