Ouverture de l’introduction en bourse de Sansera Engineering la semaine prochaine, vérifiez la prime du marché gris ; faut-il s’abonner ? Consulter l’avis des experts

Sansera Engineering est une société auxiliaire automobile avec 16 installations (1 en Suède et 15 en Inde).

L’introduction en bourse de Sansera Engineering à 1 283 crores de roupies (offre publique initiale) devrait être ouverte à la souscription le 14 septembre 2021, dans une fourchette de prix de 734 à 744 roupies par action. Sur le marché primaire, les actions Sansera Engineering ont été cotées à une prime de Rs 70, par rapport au prix d’émission. Vendredi, les actions de Sansera Engineering se négociaient à 814 roupies chacune, une prime de près de 10% sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés. La société pourrait rejoindre d’autres sociétés cotées telles que Endurance Technologies, Minda Industries, Sundram Fasteners, Suprajit Engineering, Bharat Forge, Motherson Sumi Systems et Mahindra CIE Automotive en bourse.

Sansera Engineering est une société auxiliaire automobile avec 16 installations (1 en Suède et 15 en Inde). C’est un fabricant de composants de précision complexes et critiques dans les secteurs automobile et non automobile. Dans l’automobile, elle fabrique des bielles, des culbuteurs, etc pour les verticales 2W, PV et CV. Dans le secteur non automobile, elle fournit l’aérospatiale, le tout-terrain, l’agriculture et d’autres segments. L’entreprise tire ses principaux revenus des composants liés au moteur à combustion interne d’une voiture.

Les analystes disent qu’à mesure que de plus en plus de véhicules électriques commencent à arriver, les moteurs seront remplacés par des moteurs électriques et les composants changeront radicalement. « Si l’entreprise dit qu’elle peut faire pivoter son modèle économique, il reste à voir comment elle s’adaptera au changement. Il s’agit d’un exemple classique d’une entreprise qui subira des perturbations majeures. En termes de prix, dans la bande supérieure, les valorisations sont 2,4x le prix par rapport aux ventes et 36,2x le prix par rapport aux bénéfices. Le prix est cher compte tenu de meilleurs produits auxiliaires qui se négocient à 1x le prix des ventes ou moins », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments.

Dans le secteur des véhicules de tourisme, Sansera Engineering entretient des relations de plus de 30 ans avec Maruti Suzuki, de plus de 10 ans avec Stellantis NV (anciennement Fiat Chrysler Automobiles), l’un des principaux équipementiers européens de véhicules de tourisme et plus de 10 ans avec l’un des principaux fabricants de véhicules de tourisme en Amérique du Nord. OEM du véhicule.

Sansera est un fabricant intégré dirigé par l’ingénierie de composants complexes et critiques de précision. La société se concentre principalement sur le segment automobile et en tire 88,45% des revenus. Les analystes disent que le client ainsi que le portefeuille de produits semblent tous deux concentrés, ce qui est un peu inquiétant, car près de 59% des revenus proviennent des cinq principaux clients. « Sur le plan opérationnel, la croissance semble modérée. Dans la fourchette haute de l’offre, l’émission est valorisée à 35,42x PE, ce qui semble encore une fois modéré par rapport à ses pairs. Il serait désireux de voir comment l’entreprise s’adapte à la révolution des véhicules électriques à l’avenir », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

Les analystes d’Axis Capital n’ont donné aucune note à l’introduction en bourse de Sansera Engineering. La société de courtage a noté que la demande des clients pour des produits plus performants et de qualité supérieure augmente. En réponse à cela, Sansera a fortement mis l’accent sur l’amélioration continue de leurs capacités de conception et d’ingénierie afin qu’ils puissent se concentrer

sur la fourniture de composants à haute valeur ajoutée et axés sur la technologie, ce qui leur offrira des opportunités de saisir les changements dans les préférences des clients ainsi que l’évolution des exigences réglementaires. Il a également ajouté que Sansera Engineering était en mesure de fournir un RoCE de 15,11 %, 12,88 % et 19,36 % pour les exercices 2021, 2020 et 2019, respectivement.

Les analystes de JM Financail Services ont noté que Sansera a un modèle commercial bien diversifié. Ses performances financières ont surpassé les tendances de l’industrie, et avec des mesures de pointe. Selon la société de courtage, les principaux facteurs de risque comprennent la dépendance de l’entreprise à l’égard de tiers pour le transport et la livraison en temps voulu de leurs produits aux clients. L’entreprise dépend de tiers avec lesquels elle n’a pas de contrats d’approvisionnement à long terme pour l’approvisionnement en matières premières. Une perte de fournisseurs ou des interruptions dans la livraison des matières premières ou la volatilité des prix des matières premières dont ils dépendent peuvent avoir un effet défavorable important sur leurs activités et leurs résultats d’exploitation. De plus, la société est exposée aux risques liés aux fluctuations des taux de change.

