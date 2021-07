Ouverture de l’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma ; l’entreprise lève Rs 150 cr auprès d’investisseurs clés, devriez-vous vous abonner ?

in

L’introduction en bourse de Rs 500 crore de Tatva Chintan Pharma sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui.

Tatva Chintan Pharma Chem a réussi à lever 150 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant son offre publique initiale (IPO). Des noms nationaux et mondiaux de renom tels que Goldman Sachs, HSBC Global, Nomura, SBI, HDFC et ICICI Prudential sont quelques-uns des investisseurs qui ont pris une participation dans la société via la partie du livre d’ancrage. L’introduction en bourse de Rs 500 crore de Tatva Chintan Pharma sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui. Le fabricant de produits chimiques de spécialité Tatva Chintan cherche à augmenter le crore de Rs 225 grâce à une nouvelle émission d’actions, tandis que le crore de Rs 275 restant sera une offre de vente (OFS).

Tatva Chintan Pharma a vendu 13,85 parts de capital lakh à des investisseurs clés. Goldman Sachs, HSBC, Axis Mutual Fund, Malabar India Fund, Nippon Life India, Abu Dhabi Investment Authority et Nomura Funds ont chacun acheté plus de 6% de la portion du livre de référence. Sur l’investissement total d’ancrage, 47% ou 6,46 parts de capital lakh ont été vendus à sept fonds communs de placement nationaux. Ceux-ci incluent ICICI Prudential, HDFC AMC, Axis Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life, SBI, Nippon India et Mirae Asset Hybrid.

Détails du problème

À partir d’aujourd’hui, les investisseurs peuvent faire une offre pour Tatva Chintan Pharma dans la fourchette de prix de 1 073 à 1 083 roupies par action dans un lot de 13 actions. L’investissement minimum sera de Rs 14 079. L’émission se clôturera mardi prochain, le 20 juillet 2021. Alors que 50% de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent enchérir pour 15% de la taille totale de l’émission. Les investisseurs particuliers peuvent acquérir 35 % du montant total de l’émission. La participation du promoteur dans la société sera ramenée à 79,2 % après l’émission tandis que la participation publique augmentera à 20,8 %.

La société prévoit d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour financer les dépenses en capital requises pour l’expansion de l’usine de fabrication de Dahej, le financement de la modernisation de l’installation de R&D à Vadodara et les objectifs généraux de l’entreprise. La société se négociait à une prime de marché gris de Rs 690 par action jusqu’à jeudi, selon des personnes travaillant dans l’espace non coté.

Faut-il s’abonner ?

Fondée en 1996, Tatva Chintan Pharma est l’une des principales sociétés engagées dans la fabrication de produits chimiques verts. Au prix d’offre de vente de 1 083 INR, l’action est évaluée à 31,3 fois les bénéfices de l’exercice 24, ont déclaré les analystes de Ventura Securities. Ils pensent que les valorisations élevées sont justifiées par un potentiel de croissance élevé, un statut de producteur dominant, une exposition à l’énergie verte et un bilan solide. « Le plan d’expansion à venir augmentera la capacité globale de l’entreprise de 200 kilolitres (71,4 %), ce qui représente une expansion importante et pourrait avoir un impact sur la rentabilité et les ratios de rendement au cours des 2-3 prochaines années. Nous vous recommandons de vous INSCRIRE pour les gains de référencement », ont-ils ajouté.

La société n’a pas de pairs exacts cotés en bourse, a déclaré Choice Broking. La société de courtage a ajouté qu’à la fourchette de prix plus élevée de 1 083 roupies, Tatva Chintan Pharma exige une évaluation P/E de 45,9x (par rapport à son BPA FY21 retraité de 23,6). Choice Broking a une cote « S’abonner » pour le problème, en misant sur les opportunités de croissance pour l’entreprise.

