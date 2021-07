Ouverture de Saint Theo’s dans le West Village – WWD

Les fans d’American Bar ont un nouveau lieu de rencontre à voir et à voir dans le West Village.

« Après un an, c’est un peu comme, oui, continuez de revenir ! C’est amusant de rediriger les gens pour essayer quelque chose de nouveau », déclare Kyle Hotchkiss Carone, qui a ouvert American Bar peu de temps avant la pandémie. Le restaurant est devenu un point chaud du quartier l’année dernière, rassemblant une base dévouée d’habitués animés. Maintenant, avec la réouverture de la ville, Carone accueille les clients dans son nouveau restaurant en collaboration avec le développeur Rob Goldman, Saint Theo’s, à proximité sur Bleecker Street et West 10th.

Saint Theo’s marque également le lancement de la propre société hôtelière de Carone, Grand Tour Hospitality, qui comprendra American Bar, Saint Theo’s et Café Clover, qui a fermé l’année dernière pendant la pandémie mais rouvrira cet automne. Le lien thématique du groupe est « Lieux qui s’inspirent des espaces en Europe », dit Carone.

Saint Theo’s se penche sur une ambiance vénitienne, inspirée par les expériences de Carone dans la ville européenne (le restaurant porte également le nom du saint d’origine de Venise). « J’ai tous ces souvenirs de passer du temps à Venise en fin de soirée. Et une grande partie de cela est le concept de cicchetti, qui est essentiellement des tapas italiennes », dit-il.

Le menu du Saint Theo’s, dirigé par la directrice culinaire du Grand Tour Carolina Santos-Neves (qui supervise également la cuisine à l’American Bar) et le chef exécutif Ashley Rath, puise dans la cuisine italienne côtière. Pour commencer, il y a une ardoise d’entrées crues – huîtres et crudo – ainsi que des collations de style cicchetti comme la morue salée et les sardines. Il y a aussi une sélection de salades copieuses, une sélection de pâtes simples et une section d’entrées où l’influence côtière et méditerranéenne transparaît dans des plats comme la sole de Douvres, le branzino entier et la seiche servis avec de la polenta. Un café ouvert toute la journée dans un espace latéral du restaurant plus tard cet automne.

La salle à manger a été conçue dans un souci de confort et de familiarité avec les clubs. « C’est comme si vous ne connaissiez pas tout le monde dans la pièce, vous avez l’impression de connaître tout le monde dans la pièce. C’est douillet, c’est confortable », dit Carone. La salle est équipée de banquettes vert foncé, de carrelage à motifs et de nappes blanches. Les murs peints en vert sont décorés de miroirs, d’affiches d’exposition de la Biennale de Venise et de calendriers Pirelli nostalgiques, et les appliques en verre de Murano soulignent le lien avec Venise. La conception globale vise à être belle, mais pas trop belle ; facile et amusant.

Alors que juillet n’est généralement pas un mois de choix pour ouvrir un restaurant à New York, Carone note que Saint Theo’s se sent particulièrement approprié pour le moment actuel. « Il fait chaud, tu peux rentrer ; c’est beau, vous pouvez manger de la nourriture italienne côtière », dit-il. “Les gens semblent être plus nombreux cet été qu’ils ne le sont normalement, alors je pense que nous allons nous amuser à l’ouverture.”

