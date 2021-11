Ouverture des divisions cinéma, télévision et musique chez Kojima Productions

Kojima Productions, le studio derrière Death Stranding, a lancé une nouvelle division musique, cinéma et télévision.

Le studio construit par Hideo Kojima a un nouveau bureau à Los Angeles, en Californie, dédié à d’autres domaines de divertissement en dehors des jeux vidéo. Rily Russel, qui vient de travailler chez PlayStation pendant près de trois décennies, supervisera les opérations de cette nouvelle division.

« La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu’avec l’industrie des jeux plus connue », a déclaré Russel via Gamesindustry.biz. « L’équipe a pour charte l’objectif d’étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à notre culture populaire. Bien que nous soyons une organisation mondiale, la nouvelle équipe de développement commercial sera centrée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes vraiment ravis et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement, dans toutes les industries du divertissement. »

#KojimaProductions est fier d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle division commerciale en Californie, aux États-Unis.

Cela explorera les opportunités au-delà du développement de jeux dans le cinéma, la télévision et d’autres formes de divertissement.

Lire la suite : https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL – KOJIMA PRODUCTIONS (Ang) (@KojiPro2015_EN) 22 novembre 2021

Bien qu’il n’y ait pas d’annonce officielle sur ce sur quoi cette branche de Kojima Productions travaillera, le directeur du développement Yoshiko Fukuda a donné un aperçu.

« Trouver de nouvelles façons de divertir, d’engager et d’offrir de la valeur à nos fans est essentiel dans un monde de la narration en constante évolution et en constante évolution », a déclaré Fukuda via Gamesindustry.biz. « Notre nouvelle division emmènera le studio dans encore plus de domaines qui présenteront nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo et ouvriront des moyens pour nos fans de communiquer et de s’immerger dans ces espaces. »

Intéressant que Fukuda mentionne les «récits» de Kojima Productions, car jusqu’à présent, Death Stranding est le seul jeu à la ceinture de la société. Espérons que ce n’est pas quelque chose qui donnera le mal des transports à Kojima.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

