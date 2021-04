Ouverture des inscriptions au Bullzire’21: la D-Street de l’Université de Delhi réunira des investisseurs en herbe et des experts du marché

La neuvième édition de Bullzire comprendra 7 concours, des sessions de conférenciers et une table ronde composée de professionnels estimés.

D-Street est la seule société boursière de l’Université de Delhi qui fonctionne dans le but de diffuser la littératie financière et de fournir un discours pertinent sur les marchés financiers. Grâce à ses diverses initiatives, il offre une exposition pratique à ses membres dans le domaine de la recherche financière. Certaines des activités principales comprennent la préparation de rapports de recherche sur la qualité de l’industrie, d’articles, l’organisation et la participation à des simulations de marché en temps réel. Bullzire est le plus grand festival boursier d’Asie, un événement de marque rassemblant certains des jeunes esprits les plus brillants qui participent à divers défis et discussions.

Bullzire’21 en association avec Angel Broking Ltd. et BSE Investor Protection Fund se tiendra les 17 et 18 avril. Attirant plus de 7000 cerveaux en plein essor provenant de plus de 100 collèges à travers le pays avec des étudiants de divers IIM, IIT, etc. participant aux événements, BULLZIRE a été considéré comme un terreau fertile pour les apprenants enthousiastes. Des jeux et simulations innovants aux sessions et séminaires de conférenciers éclairants, c’est un événement digne de ce nom. Diverses personnalités prestigieuses ont honoré l’événement au fil des ans, notamment Sanjiv Bhasin, Samant Sikka, Aviral Jain, Kunal Bothra, Prerna Soni, Varun Aggarwal, Aswini Bajaj et bien d’autres.

La neuvième édition de Bullzire comprendra 7 concours, des sessions de conférenciers et une table ronde composée de professionnels estimés.

Inscrivez-vous dès maintenant aux concours énumérés ci-dessous pour courir la chance de gagner des prix d’une valeur de 7,50 000 roupies, y compris des prix en argent d’une valeur de roupies. 50 000 et opportunités de stages!

Inscrivez-vous en utilisant le lien suivant sur Dare2Compete: https://dare2compete.com/f/g2A8zJy?refId=Aa0Qbvi

1. Défi du cas de valorisation de Shri Ram

2. Concours d’investissement Shri Ram

3. D-Crypto

4. AnalytIQ

5. Deriwitz

6. Stock simulé de Shri Ram

7. Bataille des esprits

Marquez les dates: 17 et 18 avril

Grâce à notre festival, nous espérons stimuler l’esprit de recherche et de discussion dans le domaine des marchés financiers et souhaitons encourager la culture de la recherche dans notre pays. Nous offrons diverses opportunités de ce type tout au long de l’année en organisant d’autres événements de ce type et en reprenant divers projets de recherche menés par nos membres et publiés dans le domaine public pour fournir un discours.

L’article ci-dessus est sponsorisé par Bullzire’21

