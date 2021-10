Ouverture des précommandes de l’Apple Watch Series 7 le 8 octobre

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

L’Apple Watch Series 7 entrera dans la phase de précommande cette semaine le 8 octobre. La nouvelle smartwatch arrivera dans les magasins le 15 octobre. Il est très probable que les approvisionnements seront limités en raison de la date de sortie retardée.

Le mois dernier, Apple a officiellement lancé la série iPhone 13. Parallèlement à ses nouveaux smartphones phares, il a également lancé quelques autres produits, notamment de nouveaux iPad et sa dernière smartwatch.

Les précommandes ouvriront une semaine plus tôt le 8 octobre, soit vendredi prochain. Le prix de départ est de 399 $ et augmente à partir de là en fonction de la configuration que vous souhaitez.

Bien qu’Apple n’en ait évidemment pas dit autant, il est raisonnable de supposer que les fournitures de la montre pourraient être assez limitées. Au cours des années passées, Apple a ouvert les précommandes pour la dernière montre en même temps qu’elle les a lancées. Le fait qu’Apple ait retardé cette sortie pourrait signifier qu’ils ne seront pas faciles à obtenir.

L’Apple Watch Series 7 ne présente pas trop de changements sauvages par rapport au modèle de l’année dernière. Cependant, il dispose d’un écran plus grand qui permet d’afficher plus d’informations à l’écran et permet même d’avoir un clavier QWERTY officiel. Restez à l’écoute pour notre examen complet de la montre pour en savoir plus.

Si le prix de 399 $ est trop élevé pour votre sang, la série 6 et l’Apple Watch SE sont toujours disponibles. N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures montres intelligentes pour plus d’informations.