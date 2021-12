Ouverture du deuxième Apple Store de Berlin jeudi

Le nouveau magasin Apple à Berlin, en Allemagne, devrait ouvrir ses portes le jeudi 2 décembre, a annoncé Apple aujourd’hui. Apple Rosenthaler Straße est le premier Apple Store du quartier Mitte de Berlin et rejoint Apple Kurfürstendamm dans la ville.

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre deuxième magasin à Berlin, en plein cœur de Mitte », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior d’Apple pour Retail + People. « Mélanger la technologie et les outils exceptionnels d’Apple à la passion créative que nous partageons avec cette communauté nous donne l’opportunité de créer quelque chose de vraiment spécial pour nos clients en Allemagne. »

Situé près du Hackesche Höfe, l’Apple Rosenthaler Straße est situé dans un quartier historique de la ville entouré d’entreprises de design et de studios d’art. Le magasin présente le même design général ‌Apple Store‌ qu’Apple a déployé dans le monde entier avec des tables dédiées qui mettent en évidence les options de produits, un forum et un mur vidéo, et une zone dédiée pour le ramassage des produits. Il y a des fenêtres du sol au plafond de sept mètres de haut et des arbres imposants à l’intérieur pour compléter le look.

Pour célébrer l’ouverture du magasin, Apple prévoit d’accueillir des artistes berlinois du collectif d’illustrateurs Parallel Universe. Chaque artiste s’inspirera de l’esprit créatif de Mitte à l’aide d’un iPad Pro, et les clients peuvent également commencer à s’inscrire aux cours Today at Apple.

L’année prochaine, le magasin de Berlin proposera Today at Apple Creative Studios, une initiative qui propose un mentorat de développement de carrière, une formation aux compétences de l’industrie, des outils et des ressources créatives aux communautés sous-représentées.

Apple Rosenthaler Straße ouvrira ses portes le jeudi 2 décembre à 10 heures CET à Berlin. Les clients pourront prendre rendez-vous pour une introduction au magasin et faire du shopping, avec une capacité limitée et des mesures de distanciation sociale en place. À partir du 3 décembre, l’emplacement proposera des visites sans rendez-vous, des ramassages et un support Genius Bar.