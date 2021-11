Ouverture du nouveau Grove Apple Store à Los Angeles le 19 novembre

En plus de lancer le Holiday Gift Guide de cette année, Apple a également annoncé que The Grove Apple Retail Store à Los Angeles aura une nouvelle adresse le 19 novembre.

Le magasin, qui a ouvert ses portes en 2002, a été déménagé à une nouvelle adresse après 19 ans. Ce nouvel Apple Retail Store est deux fois plus grand que l’original et, selon l’entreprise, « servira de destination entièrement repensée pour la communauté de LA pour découvrir les produits et services Apple, acheter, obtenir de l’aide et participer gratuitement à Today at Apple. séances. »

Le Grove Store original de Los Angeles a reçu plus de 27 millions de visiteurs au cours des 19 dernières années et a été l’un des magasins Apple les plus populaires.

Début octobre, Mark Gurman de Bloomberg a posté sur son compte Twitter qu’un Apple Store « pas encore annoncé » arrivait au Grove à Los Angeles. Il a également partagé ses réflexions sur le magasin dans son bulletin Power On.

Selon Gurman, ce nouveau magasin est situé juste en face de l’ancien, qui a servi la communauté pendant plus de deux décennies.

Je suis allé au centre commercial Grove à Los Angeles la semaine dernière et j’ai remarqué un nouvel espace géant en construction sur le côté droit de Nordstrom. Le magasin à venir est sensiblement haut, large et entouré de matériaux qu’Apple a utilisés dans ses récentes refontes de la vente au détail.

Apple n’a toujours pas partagé de photos de l’ouverture de ce nouveau magasin dans le Grove, mais il ne faudra pas longtemps pour que les gens apprennent à le connaître.

Si vous êtes curieux, voici l’adresse pour que vous puissiez la vérifier vous-même quand elle ouvrira dans 10 jours : 189 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036.

