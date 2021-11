Ouverture du pèlerinage annuel de Sabarimala au milieu de Covid-19, restrictions induites par la pluie

Le pèlerinage de 41 jours se termine le 26 décembre avec Mandala Puja. (Fichier/IE)

Alors que des milliers de fidèles se préparent à se rendre au temple Lord Ayyappa à Sabarimala pour la saison annuelle du mandala qui a commencé lundi, la Kerala State Road Transport Corporation a lancé des services spéciaux à partir des principaux dépôts. Le gouvernement a également organisé des services affrétés pour les fidèles d’Ayyappa à partir des principales gares ferroviaires.

OnManorama a indiqué que le service des transports assurera ces services de Pamba à Kottayam, Chengannur, Ernakulam, Kumali, Guruvayur, Thiruvananthapuram, Tenkasi, Palani, Thrissur, Palakkad, Cherthala, Pandalam, Coimbatore, Nilakkal, Neyyattinkara, Kanappuzha, Ochime, , et Vithura. Les fidèles pourront réserver leurs places en ligne.

Lundi, le temple Lord Ayyappa de Sabarimala a ouvert ses portes pour le pèlerinage de 41 jours du Mandala. Le prêtre sortant VK Jayaraj Potti a allumé la lampe de cérémonie en présence du tantri (prêtre principal) Kandararu Mahesh Mohanararu pour ouvrir le sanctum sanctorum, a rapporté PTI. Après les rituels, Shabhu Namboothiri et N Parameshwaran Namboothiri, les nouveaux prêtres, ont respectivement pris en charge le temple Malikappuram Devi et le temple Ayyappa.

Restrictions en place

Compte tenu des fortes pluies qui ont récemment frappé le Kerala et du nombre élevé de cas de Covid-19, le gouvernement de l’État a plafonné le nombre de pèlerins au sanctuaire au sommet d’une colline à 30 000 par jour.

Le rapport OnManorama a déclaré que les restrictions induites par la pluie resteraient probablement en place pendant trois à quatre jours. Cependant, le bain rituel de la divinité dans la rivière Pamba ne sera pas autorisé car il coule au-dessus du niveau de danger.

Dimanche, le gouvernement a déclaré que la réservation sur place pour le darshan avait été temporairement interrompue. Le gouvernement pourrait envisager d’attribuer de nouvelles dates aux pèlerins qui avaient réservé le darshan via le système de file d’attente virtuelle. Plus de 1,3 million de fidèles avaient réservé à l’avance lundi.

Les autorités ont également mis en place des protocoles Covid-19 stricts. Les pèlerins devront être munis d’un certificat de vaccination ou d’un rapport RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures pour visiter le sanctuaire.

Les fidèles ont également été invités à porter leurs cartes Aadhaar originales. Les membres du personnel du conseil d’administration de Travancore Devaswom collectent le ghee que les fidèles apportent à Neyyabhishekam via des compteurs spéciaux, tandis que le ghee sanctifié leur est rendu à partir d’un point de vente séparé.

Le gouvernement a également pris des dispositions pour que les pèlerins achètent le « prasadam » lors de leur retour à Pampa après le darshan.

Prasad prêt

Les autorités du temple ont déclaré que les articles requis pour les offrandes et l’appam et l’aravana, donnés aux fidèles en tant que prasad, étaient également prêts.

Les autorités du temple ont déclaré avoir un stock d’un million de conteneurs pour aravana et deux paquets de lakh d’appam. Deux conteneurs de lakh aravana et un paquet de lakh appam seront nécessaires par jour pour répondre à la demande.

La sécurité renforcée

Le gouvernement a également renforcé la sécurité au temple avec le directeur général supplémentaire de la police S. Sreejith en charge.

La ministre de la Santé Veena George a déclaré que toutes les dispositions étaient en place pour assurer la sécurité des pèlerins après les fortes pluies dans le district de Pathanamthitta, où se trouve le temple.

Le gouvernement surveille de près les départements concernés, a déclaré George après une réunion au Pathanamthitta District Collectorate.

Elle a ajouté que la pluie avait endommagé certaines routes menant au temple et aux zones adjacentes. Le trafic a également été détourné des routes inondables. George a également demandé aux services concernés d’assurer la sécurité sur l’itinéraire.

Mandala Puja

Le pèlerinage de 41 jours se termine le 26 décembre avec Mandala Puja. Le temple rouvrira le 30 décembre pour le pèlerinage de Makaravilakku le 14 janvier avant d’être à nouveau fermé le 20 janvier.

Troubles du temple

Le temple est la principale source de revenus du Travancore Devaswom Board, qui gère de nombreux sanctuaires dans le sud du Kerala. La saison des festivals, cependant, a connu plusieurs problèmes depuis 2018.

En 2018, la Cour suprême a statué que le temple devrait permettre aux femmes de tous âges d’entrer. Le temple a traditionnellement interdit les femmes dans le groupe d’âge de 10 à 50 ans. La détermination du gouvernement de l’État à appliquer le verdict du tribunal suprême a conduit à un affrontement avec les affiliés de Sangh Parivar.

Le pèlerinage a été interrompu en 2020 suite à l’épidémie de Covid-19. Cette année encore, les pluies incessantes ont entravé le flux des pèlerins.

