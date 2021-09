Ouverture du premier appel public à l’épargne d’Aditya Birla Sun Life AMC, vérifiez la prime du marché gris; faut-il investir ?

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 712, Aditya Birla Sun Life AMC est disponible à un P/E de 39x (FY21) qui semble à un prix raisonnable.

L’introduction en bourse d’Aditya Birla Sun Life AMC de 2 768 crores de roupies a été ouverte aux souscriptions le mercredi 29 septembre 2021, à une fourchette de prix de 695 à 712 roupies par action. Jusqu’à présent le premier jour de l’appel d’offres, l’émission a reçu 16 pour cent des demandes. Le numéro restera ouvert à la souscription jusqu’à vendredi de cette semaine. Sur le marché primaire, les actions d’Aditya Birla Sun Life AMC se négociaient à une prime de 25 Rs par action par rapport au prix d’émission. Cela a diminué de moitié par rapport à une prime de Rs 50 par action à la fin de la semaine dernière dans l’espace non coté. Une fois cotée, Aditya Birla Sun Life AMC pourrait rejoindre les sociétés cotées du secteur telles que HDFC Asset Management Company, Nippon Life India Asset Management et UTI Asset Management Company.

Faut-il s’abonner ?

Services financiers Geojit

Évaluation : Abonnez-vous

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 712, Aditya Birla Sun Life AMC est disponible à un P/E de 39x (FY21) qui semble à un prix raisonnable. La société de courtage a attribué une note de souscription à l’émission sur une base à long terme compte tenu des fortes perspectives de croissance dans l’une des économies à la croissance la plus rapide avec un secteur des MF fortement sous-pénétré.

Anand Rathi Actionnaires et courtiers en valeurs mobilières

Évaluation : Abonnez-vous

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, Aditya Birla Sun Life AMC est proposée à un P/E de 39 fois ses bénéfices pour l’exercice 21, avec une capitalisation boursière de Rs 205 056 millions. Étant donné que la société est la plus grande AMC affiliée non bancaire et parmi les quatre plus grandes AMC en Inde avec des promoteurs bien reconnus, une clientèle d’investisseurs individuels en croissance, un portefeuille de produits diversifié avec un RoNW élevé de 30,87% au cours de l’exercice 21. Il a donné une note d’abonnement.

Courtage Religare

Évaluation : Abonnez-vous

Aditya Birla Sun Life AMC devrait bénéficier de solides perspectives du secteur, car elle possède un portefeuille de produits diversifié et propose également des solutions personnalisées pour atteindre les objectifs financiers. Il dispose d’un groupe de promoteurs bien reconnu et expérimenté (Aditya Birla et Sun Life) qui contribuera à renforcer la confiance des clients et à améliorer les entrées SIP. En outre, la société prévoit d’améliorer sa clientèle et de gagner des parts de marché en développant davantage d’offres d’investissement, en renforçant les relations avec les distributeurs, en augmentant la présence géographique et en améliorant la technologie des plateformes numériques. Sur le plan financier, la société a constaté une amélioration constante de la part des actifs sous gestion et la performance globale a été saine. Dans une perspective à long terme, la société de bourse a une vision positive de l’entreprise.

Courtage de choix

Évaluation : Abonnez-vous

Avec des politiques gouvernementales de soutien, une financiarisation de l’épargne des ménages, une pénétration croissante dans les villes B30, les macros de l’industrie nationale des fonds communs de placement sont positives et offrent d’énormes possibilités de croissance et de développement. Dans la fourchette de prix la plus élevée de 712 roupies, l’introduction en bourse exige un multiple P/E TTM de 35,1x (par rapport à son BPA TTM de 20,3 roupies), ce qui est inférieur à la moyenne des pairs de 38,3x, ont déclaré les analystes de Choice Broking. . Ils ont ajouté que sur la base des bénéfices de l’exercice 24E, l’action exige une évaluation P/E de 29,4x, ce qui semble être attrayant pour une entreprise avec un excès de RoE de 25 %. Choice Broking a une note d’abonnement pour le problème

