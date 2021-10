Ouverture du premier café Millet Shakti d’Odisha à Keonjhar

Ce café sera géré par la Women SHG Federation soutenue par Mission Shakti.

Le premier café exclusif Millet Shakti d’Odisha a ouvert ses portes dans la ville de Keonjhar dans le but de fournir des aliments nutritifs aux gens et de promouvoir la diversité des régimes alimentaires ainsi que la sécurité nutritionnelle.

Un protocole d’accord a été signé entre la Mission Shakti et la Mission Odisha Millets pour la promotion de l’entrepreneuriat du mil et des campagnes de sensibilisation au mil par le biais des groupes d’entraide féminins dans 14 districts d’Odisha. Ce café sera géré par la Women SHG Federation soutenue par Mission Shakti.

Le ministre du Développement des femmes et de l’enfant et de Mission Shakti, Tukuni Sahu, a virtuellement inauguré le café unique en son genre en présence de la commissaire-secrétaire, Mission Shakti, Sujata R Karthikeyan. Le café vendra une gamme de produits alimentaires à base de mil pour offrir une option de nourriture à base de mil aux personnes qui souhaitent prendre un petit-déjeuner ou une collation rapide avec du thé ou du café, des articles prêts à manger/cuisiner pour faire des recettes selon leurs préférences.

