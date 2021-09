Ouverture du premier magasin Apple dans le Bronx avec un design rafraîchi, une section de ramassage dédiée et de nouvelles tables Today at Apple

Apple a ouvert aujourd’hui un nouveau magasin de détail dans le Bronx au centre commercial de Bay Plaza. C’est la première fois qu’Apple a un magasin dans le quartier du Bronx à New York. Le nouveau magasin présente un design mis à jour avec plusieurs nouveaux éléments jamais vus auparavant dans d’autres magasins. Les nouvelles fonctionnalités vont d’un tout nouvel espace dédié spécifiquement au ramassage en magasin aux nouvelles tables Today at Apple.

Apple a déjà ouvert des magasins dans les 4 autres arrondissements de New York : Manhattan, Brooklyn, Queens et Staten Island. Le nouveau magasin est un magasin important qui desservira désormais une communauté souvent négligée par les grands détaillants de luxe. Non seulement le Bronx gagne enfin son propre Apple Store, mais il gagne également le premier avec un tout nouveau design.

Le ramassage en magasin est devenu de plus en plus populaire en raison de la pandémie et je parierais que le nouveau design du magasin est une réponse à cela. Le long du mur du fond du magasin, il y a des tiroirs qui contiennent les commandes des clients. Devant les nouveaux tiroirs, il y a désormais une table de ramassage dédiée avec plusieurs accessoires à consulter en attendant qu’un spécialiste récupère votre commande.

Apple a également introduit un nouveau design de table pour les sessions Today at Apple dans le nouveau magasin du Bronx. Au lieu d’une configuration semblable à celle d’un théâtre, ils ont opté pour une table communautaire autour de laquelle les gens peuvent s’asseoir. Et bien sûr, comme il s’agit d’une table Apple, des prises murales intégrées permettent aux clients de recharger leurs appareils en magasin.

Une caractéristique inhabituelle du magasin est une zone d’attente dédiée. Les magasins Apple à l’intérieur des centres commerciaux ont rarement un espace supplémentaire pour s’asseoir, mais le nouveau magasin du Bronx en a. Le long des murs entre les avenues, il y a des bancs en cuir sur lesquels vous pouvez vous asseoir confortablement. Cet ajout sera certainement important pour l’accessibilité et les clients âgés.

La boutique propose également un ensemble raffiné de matériaux encore très Apple mais clairement nouveaux. L’ancien de ., Michael Steeber, a travaillé avec le designer Filip Chudzinski pour créer une visite virtuelle du nouveau magasin. Il y a aussi beaucoup de belles photos de la journée d’ouverture qui valent le détour. Nous vous recommandons fortement de consulter leur nouveau site pour avoir une meilleure idée de la nouveauté de ce magasin.

Apple The Mall at Bay Plaza est ouvert aux affaires. Il est situé au 200 Baychester Avenue dans le Bronx. Vous pouvez en savoir plus sur le magasin et consulter ses horaires ici.

