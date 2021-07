Ouverture d’un salon multitâche au Knightsbridge Store – WWD

in

LONDRES – Harrods fait de nouvelles incursions dans l’espace beauté britannique avec l’ouverture cette semaine d’un nouveau salon de coiffure et de beauté au cinquième étage du magasin de Knightsbridge.

Le lancement du salon marque la phase finale de la transformation beauté du magasin de Knightsbridge. Harrods a rénové et agrandi ses salons de beauté au cours des trois dernières années pour créer l’une des offres les plus importantes du pays et du monde entier.

Les nouvelles salles s’étendent actuellement sur 90 000 pieds carrés, et le salon de coiffure et de beauté, qui met fortement l’accent sur le bien-être et les services, ajoute 16 985 pieds carrés supplémentaires.

L’offre comprend des traitements tels que des « soins du visage du cuir chevelu » de style japonais, une « bibliothèque » d’extensions de cheveux et des traitements Philip Kingsley Elasticizer.

Annalise Fard, directrice de la beauté chez Harrods, a décrit le lancement du salon comme un autre jalon important dans la « quête du magasin pour offrir à nos clients une proposition de classe mondiale qui offre des expériences de coiffure et de beauté d’experts ».

Elle a ajouté que Harrods a investi « pour repousser les limites de ce que l’on attend d’une destination beauté, ainsi que pour apporter à Londres les expériences et les services les plus innovants du monde entier ».

Le premier département de coiffure et de manucure de Harrods a ouvert ses portes en 1894. Jusqu’à récemment, les services de coiffure, de beauté et de spa du magasin étaient gérés par Urban Retreat, qui a depuis décampé à la Maison Blanche, un espace autonome à Knightsbridge non loin de Harrods.

Urban Retreat avait passé 17 ans comme concession au cinquième étage de Harrods.

Dans une interview, Fard a déclaré que la prise en charge de l’opération de coiffure et de beauté en interne était une décision importante et qu’elle faisait désormais partie de la famille Harrods.

La vision, a-t-elle ajouté, était de rendre le nouvel espace beau, amusant et très engageant. “C’est la grosse cerise sur le gâteau” du gâteau de beauté Harrods, a déclaré Fard, tandis que le design a été inspiré par une image d’archive du magasin.

L’espace a été créé par Sparcstudio Design, basé à Londres, et basé sur une photo du magasin de 1982.

Il présente du marbre pêche brillant, des comptoirs en pierre crème et des murs rose poudré avec des finitions dorées. Les espaces de traitement comprennent une salle de lavage à contre-courant, un bar de conditionnement, une rotonde de coiffure, une zone des yeux et une bibliothèque d’extensions de cheveux.

“C’est complètement années 80 – c’est super glam. J’ai regardé cette photo de 1982 et j’ai pu sentir l’énergie sortir de la page », a déclaré Fard.

L’espace dédié à la coiffure est connu sous le nom de rotonde de coiffure et comprend des sièges disposés autour d’une zone centrale incurvée imitant le design original de 1982. L’idée était d’apporter un sentiment de glamour d’antan et de permettre aux clients de discuter avec leurs stylistes en privé et librement.

« Je voulais créer une expérience intime et célébrer la relation entre le styliste et l’invité. Au fil des ans, la coiffure est devenue une expérience commune, mais je voulais qu’il y ait un espace pour une conversation privée et personnelle », a déclaré Fard.

La bibliothèque d’extensions de cheveux regorge d’une gamme de couleurs, de longueurs et de styles. Normalement, la plupart des salons nécessitent une consultation complète avant de commander des extensions à l’avance, mais Harrods a déclaré que son service permettra aux clients d’obtenir leurs extensions sur place.

La salle de lavage à contre-courant du salon a été inspirée des rituels traditionnels japonais du spa du chef que l’équipe de beauté Harrods a découverts à Tokyo. Il propose aux clients un « soin du visage » pour le cuir chevelu, un massage de la tête et une visite au Conditioning Bar, pour des soins sur mesure.

Fard a déclaré que Harrods a également conçu l’espace en fonction des besoins de ses clients : « Ils veulent le meilleur du meilleur pour leur peau, leur visage, leur corps et leurs cheveux, et ils ont adopté la tendance mondiale en matière de soins capillaires et de bien-être. »

Quelque 43 marques de beauté sont proposées avec plusieurs exclusivités Harrods, dont Overnight Facial de Sarah Chapman ; Huile de bain et de douche City Serenity d’Aromatherapy Associates ; L’élastifiant Mayan Vanilla & Orange Blossom de Philip Kingsley et le premier coffret beauté de Harrods, qui contient un assortiment d’essentiels pour le soin des cheveux et de la peau choisis par l’équipe d’achat de produits de beauté Harrods.

Les autres traitements incluent le nail art by Townhouse, l’épilation au laser, l’épilation à la cire, les massages, les enveloppements corporels et les soins du visage. Il existe également une zone des yeux, qui propose des extensions de cils, des traitements pour les sourcils Anastasia Beverly Hills, des traitements à la lumière LED Dr. Dennis Gross et des soins du visage à l’oxygène.

Par ailleurs, Harrods continue de déployer des magasins H Beauty autonomes dans tout le Royaume-Uni et propose également des soins, des services et un bar à champagne dans chacun des magasins.