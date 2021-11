Ouverture d’une exposition d’art complète de Bob Dylan à Miami

Même si Bob Dylan a connu une illustre carrière musicale s’étalant sur six décennies, la musique n’est pas la seule façon dont il devient créatif. Il travaille également comme artiste visuel depuis des décennies et certaines de ses œuvres seront bientôt exposées, dans le cadre d’une exposition intitulée Retrsopectum, au Patricia and Phillip Frost Art Museum de Miami.

La vitrine la plus complète des œuvres d’art de Dylan ouvrira ses portes le mardi 30 novembre et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2022. L’ouverture devrait coïncider avec l’événement annuel Festival Art Basel. Selon AP, l’exposition s’étend sur six salles et comprendra « plus de 180 acryliques, aquarelles, dessins et sculptures en ferronnerie ». Il comprend une quarantaine de nouvelles peintures qui n’ont jamais été vues auparavant par le public. Les billets coûteront 16 $ chacun.

Retrospectum comprend des œuvres remontant aux années 1960, à commencer par des croquis au crayon de ses chansons, notamment « Highway 61 Revisited » et « Like A Rolling Stone ». Cependant, la majorité des œuvres exposées ont été créées au cours des quinze dernières années. De nombreuses pièces sont prêtées par des collections privées.

L’exposition a fait ses débuts au Musée d’art moderne de Shanghai en 2019. Elle a attiré plus de 100 000 visiteurs au cours de ses trois premiers mois, ce qui en fait l’exposition d’art la plus visitée de cette année-là.

« Il était reconnu de toutes les manières possibles en tant qu’écrivain, compositeur, chanteur, interprète, etc. », explique Shai Battel, qui a conçu le spectacle en tant que directeur artistique du Modern Art Museum. « C’est maintenant que le public voit aussi le dernier élément. Dylan est capable de s’exprimer de tant de façons.

Le 39e album de Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways, est sorti en juin 2020. C’était son premier album de matériel original depuis huit ans.

La foire Art Basel de Miami ouvrira ses portes le mardi 30 novembre aux invités VIP et au public le 2 décembre. La foire fermera le samedi 4 décembre, un jour plus tôt que d’habitude.

