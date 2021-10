Ouverture d’une exposition exclusive célébrant la dépêche française à Londres

Situé à l’avant-poste français d’un journal américain à la fin des années 1960, le réalisateur Wes Anderson nouveau film The French Dispatch promet de réunir les tropes andersoniens classiques des villages européens fictifs, des institutions nostalgiques et un humour pince-sans-rire avec une distribution de stars comprenant Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro et Bill Murray (et une liste tout aussi étoilée de camées). Et pour célébrer l’envoi tant attendu de la Dépêche, Londres reçoit une exposition entière consacrée au film.

L’exposition débarque dans l’espace de la galerie du 180 Studios on the Strand (où un pop-up similaire a également eu lieu pour Isle of Dogs il y a quelques années). Les détails sur ce qu’ils vont réellement afficher sont gardés secrets, mais ils promettent une gamme assez impressionnante d’accessoires cinématographiques, des accessoires, costumes et décors originaux aux illustrations et graphismes créés spécialement pour le film.

Une fois que les fans auront bu dans toutes les expositions, ils pourront se détendre dans une reconstitution grandeur nature du café du film, « Le Sans Blague », où ils pourront marquer des boissons et des collations typiquement françaises et feuilleter un souvenir personnel. exemplaire du magazine The French Dispatch.

L’exposition French Dispatch se déroule au 180 The Studios du 15 octobre au 14 novembre 2021. Les billets coûtent 10 £. Pour plus d’informations, visitez 180’s site officiel.

Avec une partition originale du compositeur oscarisé Alexandre Desplat, la bande originale du film sortira sur CD et sur toutes les plateformes numériques en conjonction avec la sortie en salles du film Searchlight Pictures le 22 octobre 2021. L’édition vinyle 2xLP suivra début 2022.

ABKCO proposera un Super Deluxe Set contenant le double-LP de The French Dispatch (Original Soundtrack), une édition limitée de The French Dispatch Art Cards, une affiche recto-verso et pour les premiers fans à commander, une copie imprimée de The Magazine d’expédition français.

The French Dispatch s’articule autour d’un magazine d’expatriés fictif qui raconte trois histoires publiées dans ce journal mythique. Il célèbre les écrivains et le frisson de la grande narration. La musique joue un rôle clé et distinct dans chacun des « chapitres » du film. Le pianiste de renom Jean-Yves Thibaudet figure dans la musique du film et contribue à une série de solos époustouflants sur les enregistrements.

Précommandez The French Dispatch (Bande Originale).