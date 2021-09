Ouverture d’une galerie pop-up Music NFT construite sur Tezos à Détroit

Le marché de la musique NFT AmplifyX a annoncé ce qu’il décrit comme la toute première galerie de musique NFT pop-up. La galerie présente des artistes de la ville américaine de Detroit et se tient à la Nicole Tamer Art Gallery dans l’emblématique David Whitney Building au centre-ville de Detroit. La galerie de musique NFT est baptisée « Detroit Culture Club ».

Les jetons non fongibles (NFT) suscitent un énorme intérêt de la part des industries créatives et d'ailleurs, car ils permettent d'attribuer la propriété des produits numériques et d'ouvrir de nouvelles sources de revenus. Les NFT sont l'un des domaines les plus en vogue de la crypto en ce moment.

AmplifyX, construit sur la blockchain Tezos, a été fondé par des mélomanes des secteurs de la technologie, du divertissement et de la finance pour tirer parti de leur expertise afin de créer des outils basés sur la blockchain pour les créateurs. Il vise à responsabiliser les créateurs en fournissant une suite de ressources pour faciliter le financement et la monétisation de leur travail dans les environnements Web 3.0 (réseaux décentralisés) en tirant parti de l’utilitaire NFT.

La galerie de musique NFT sera ouverte au public le soir du mercredi 29 septembre de 18 h 00 à 21 h 00 HAE. Les artistes présentés dans l’exposition comprendront : Rocky Badd, Jay Vinchi, Tiny Jag, Kid Vishis, Craig Blackmore, Cadillac Musik, Joe Apollo, Lyric Le’son, Botez, TAMAE, Mattie Armstrong et Andrew Blake. Pour vous inscrire et pour plus d’informations, cliquez ici.

« Au cours des derniers mois, la plupart des gens ont beaucoup entendu parler des NFT, mais peu de gens les possèdent réellement. Chez AmplifyX, nous essayons de changer cela. L’un de nos objectifs est de rendre l’achat d’un NFT aussi simple que l’achat d’un t-shirt en ligne. déclare Adam Cowherd, PDG d’AmplifyX

AmplifyX ouvre l’accès à des chansons inédites, à des œuvres audiovisuelles et à des expériences exclusives, car il cherche à faire des NFT « le passeport vers l’ère numérique ».

Le marché NFT d’AmplifyX sur Tezos (XTZ) est une victoire pour les artistes et les fans

En s’appuyant sur Tezos, AmplifyX crée un marché culturel où les artistes sont payés et les fans peuvent posséder un morceau d’histoire.

Les visiteurs de la galerie pourront acheter des NFT en utilisant les options de paiement par carte de crédit avec le personnel disponible pour les aider.

Tezos est l’un des premiers réseaux de blockchain Proof of Stake de couche 1 et prétend être parmi les blockchains les plus durables et les plus respectueuses de l’environnement. Tezos a su attirer des projets et des marques telles que Red Bull Racing Honda, McLaren Racing, OneOf, Ubisoft, Interpop et Hic-Et-Nunc.

Tezos innove et se modernise constamment en raison de sa gouvernance unique en chaîne qui intègre un calendrier de mise à jour régulier pour les améliorations de protocole. Les propositions d’amélioration sont votées, adoptées et déployées, le tout sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur des fourches dures.

À ce jour, Tezos a déployé sept mises à niveau majeures de son réseau et a ainsi réduit les frais de gaz de 70 %.

Une huitième mise à niveau est imminente visant, entre autres, à améliorer encore les normes des jetons et les vitesses de transaction.

