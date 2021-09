Ouverture d’une nouvelle boutique indépendante à Brooklyn, fondée par des créateurs de mode – WWD

Lorsque les designers et amies Amanda Lurie et Gina Esposito ont enquêté sur la scène de la vente au détail de New York, elles ont vu peu de magasins indépendants pour faire leurs achats et encore moins d’endroits pour les marques indépendantes qu’ils aimaient vendre leurs produits.

Esposito a conçu sa marque de vêtements de natation et de sport minimalistes, Nu Swim, depuis 2015. Lurie a lancé COA, abréviation de Coming of Age – une ligne de sacs à main et de plus en plus de chaussures, vêtements et autres petits accessoires – en 2019. Les deux sont des succès indépendants, aimé par les stylistes, galeristes et autres types créatifs. Mais alors que les chances de survivre en vendant à de petits magasins diminuaient, Lurie et Esposito ont vu qu’avoir leur propre magasin était une solution de contournement attrayante.

Alors en affaires ensemble, ils sont allés. Aujourd’hui, leur boutique Tangerine ouvre à Williamsburg, Brooklyn, offrant une plate-forme pour chacune de leurs marques individuelles ainsi que pour de nombreuses autres qu’elles connaissent et aiment. Situé dans un coin ensoleillé du 616, rue Lorimer, Tangerine a été conçu avec un certain niveau de nonchalance, envisagé comme un lieu de rencontre de quartier à parcourir entre les courses, jouant plus ou moins à la façon dont de nombreux citadins vivent leur vie aujourd’hui.

En attrapant les habitants de Brooklyn là où ils vivent, plutôt que dans les zones où les gens vont délibérément faire du shopping, Esposito espère que Tangerine fera partie de la routine des gens. « C’est tellement plus local ici – c’est là que les gens se promènent ou font la lessive – ils vivent et traînent vraiment. C’est un environnement tellement confortable et pas comme aller dans un quartier branché où vous iriez habituellement faire du shopping », a déclaré Esposito, qui, comme Lurie, vit à proximité de Tangerine. Auparavant, l’espace était leur magasin de vin local – qui a depuis déménagé de l’autre côté de la rue.

Lurie a ajouté qu’elle avait entrepris de créer un espace dans lequel «les gens se sentent à l’aise, pas un magasin où les gens ont peur de toucher des choses ou de traîner. Notre comptoir a des tabourets où nous pouvons vous faire un expresso. Il y a des magazines à lire, nous aurons un abonnement au New York Times et des bancs à l’extérieur pour que les gens puissent s’asseoir et lire. Nous voulons organiser des événements avec différents artistes et simplement présenter différentes marques. »

Alors que les étagères de l’espace aux allures de galerie sont alignées avec les bikinis signature de Nu Swim et les sacs vichy en taffetas de soie de COA, elles présentent également certaines des marques montantes les plus prometteuses de New York. Il y a des fourre-tout en cuir de SC103, qui sont devenus une sorte de sac « It » underground, des pulls sans manches tricotés à la main par Rachel Witus, des pinces à cheveux et des collants peints à la main par Emily Dawn Long et des pantalons en soie de Tigra Tigra.

Mais Tangerine n’est pas seulement une boutique de mode. Le magasin propose un assortiment de livres vintage organisés par l’archiviste Camille Brown; il y a la verrerie d’Ichendorf et la céramique de Soft Edge Studio et Laura Chautin ; il y a aussi des produits de garde-manger sélectionnés, y compris les vinaigres artisanaux de Tart – connus pour ses recettes uniques à base de pétales de rose, de céleri ou de kombu.

L’arrière du magasin a été divisé pour devenir l’espace studio d’Esposito, et Tangerine sera donc ouvert du jeudi au dimanche avec des rendez-vous facilement disponibles les jours intermédiaires. Elle et Lurie visent toutes deux à mettre en place un composant de commerce électronique avant les vacances. Ce qui revient au nom du magasin, qui, selon Lurie, a été choisi parce que «Nous nous sentions enclins à un fruit ou à un légume et la mandarine est un fruit qui vous donne une sensation estivale en hiver. Cette idée est restée en quelque sorte bloquée.