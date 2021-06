Ouverture d’une procédure antitrust allemande contre Apple

Des procédures antitrust allemandes contre Apple ont été engagées par le Bundeskartellamt (Office fédéral des cartels). L’accent est mis sur l’App Store, mais le régulateur de la concurrence examine également l’impact plus large de l’écosystème Apple, comme les applications préinstallées et le traitement des services concurrents d’Apple (comme Spotify).

Apple est le quatrième géant de la technologie à faire l’objet d’une enquête depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi antitrust en janvier…

Le Bundeskartellamt explique que la nouvelle loi lui permet d’intervenir plus tôt qu’auparavant.

En janvier 2021, le 10e amendement à la loi allemande sur la concurrence (loi sur la numérisation GWB) est entré en vigueur. Une nouvelle disposition clé (article 19a GWB) permet à l’autorité d’intervenir plus tôt et plus efficacement, notamment contre les pratiques des grandes entreprises numériques. Dans le cadre d’une procédure en deux étapes, le Bundeskartellamt peut interdire aux entreprises qui revêtent une importance capitale pour la concurrence sur les marchés de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.

Le bureau a déjà utilisé ces pouvoirs pour ouvrir des enquêtes sur Facebook, Amazon et Google.

Le Bundeskartellamt a déclaré qu’il assurerait la liaison avec l’enquête parallèle de la Commission européenne sur certains des mêmes problèmes, en particulier les plaintes concernant la gestion par Apple de l’App Store.

Sur la base de cette première procédure, le Bundeskartellamt entend évaluer plus en détail les pratiques spécifiques d’Apple dans une éventuelle procédure ultérieure. À cet égard, l’autorité a reçu diverses plaintes relatives à des pratiques potentiellement anticoncurrentielles. Il s’agit, entre autres, d’une plainte d’association de l’industrie de la publicité et des médias contre Apple restreignant le suivi des utilisateurs avec l’introduction de son système d’exploitation iOS 14.5, et une plainte contre la pré-installation exclusive des propres applications de l’entreprise en tant que type possible d’auto – préférence interdite en vertu de l’article 19a GWB. Les développeurs d’applications critiquent également l’utilisation obligatoire du propre système d’achat intégré (IAP) d’Apple et le taux de commission de 30% associé à cela. Dans ce contexte, les restrictions marketing pour les développeurs d’applications dans l’App Store d’Apple sont également abordées. Cette dernière plainte a beaucoup en commun avec la procédure en cours de la Commission européenne contre Apple pour avoir imposé des restrictions au service de streaming Spotify et, par conséquent, préféré ses propres services. Le cas échéant, le Bundeskartellamt établira des contacts avec la Commission européenne et d’autres autorités de concurrence à cet égard.

Cette décision met à nouveau en évidence une différence essentielle entre les lois antitrust américaine et européenne. Aux États-Unis, c’est généralement le cas que le gouvernement doit prouver que les consommateurs ont été lésés par des comportements anticoncurrentiels. En Europe, les gouvernements ont le pouvoir d’agir lorsqu’un comportement anticoncurrentiel est prouvé et qu’il est possible que les consommateurs soient lésés à l’avenir. La procédure antitrust allemande se fonde sur cette approche et vise à éviter les préjudices aux consommateurs avant qu’ils ne surviennent.

