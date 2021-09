Ouverture d’une salle de boxe en l’honneur du Mexicain Lupe García

in

L’arbitre international Lupe García (au centre) s’est félicité de l’inauguration du gymnase qui porte son nom dans la municipalité d’Ixtapaluca.

Lors d’une cérémonie simple et significative, la députée du district XL pour MORENA dans la municipalité d’Ixtapaluca, Rosa María Zetina González, a inauguré une salle de boxe qui porte le nom de l’arbitre international J. Guadalupe García González, qui était à la coupe du ruban d’ouverture.

“Ce projet est né avec le mouvement de la Quatrième Transformation dirigé par notre président Andrés Manuel López Obrador, dans le but de promouvoir la pratique du sport pour les jeunes qui aiment la boxe ou d’autres sports”, a expliqué le député, qui était accompagné de son adjoint Julio Hernández.

La Députée a également souligné que le gymnase aidera les jeunes à « s’éloigner des vices et de la drogue », alors elle espère que de nombreux enfants et jeunes seront motivés à pratiquer la boxe et « pourront trouver le prochain champion du monde dans cette Commune ».

Dr Rodrigo Merlo et Lupe García (à droite), seront chargés de donner des cliniques pour former et enseigner la régulation et la prévention des blessures en boxe, avec eux, l’entraîneur Fernando Palomo.

Le professeur Guadalupe García, très enthousiaste à l’occasion de l’événement, a déclaré que « c’est un honneur qu’une salle de boxe porte mon nom, et j’espère que de nombreux garçons viendront s’entraîner et seront motivés par ces actions que le député a faites, que je lui suis éternellement reconnaissant pour ce beau détail ».

Lors de l’inauguration, l’arbitre impartial et international était accompagné de son fils, l’ingénieur Moisés Alfredo García Ireta, du docteur Rodrigo Merlo et de l’ancien champion du monde Moisés Fuentes, arrivé avec sa femme et ses enfants.

Lors de l’ouverture de la salle d’entraînement, il a été signalé que Guadalupe García, son fils et le Dr Merlo, seraient chargés de transmettre leurs connaissances en tant qu’officiels de ring à travers des cliniques pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les règles fondamentales de la boxe et des blessures. la prévention.

Lupe García, au moment où elle coupe le ruban inaugural avec Moisés Fuentes, ancien double champion du monde.

À la fin de l’événement, García González a déclaré : « Il est important de se rappeler que le sport, la santé et l’éducation sont l’arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde.

Le gymnase Réferi Internacional J. Guadalupe García González est situé sur l’Avenida Cuauhtémoc # 9, quartier de Santa Bárbara, dans la municipalité d’Ixtapaluca, État de Mexico. Le professeur Fernando Nieto Palomo sera chargé d’enseigner les cours gratuitement pour les personnes intéressées par l’apprentissage et la pratique du sport.

(Photos: fourni)