Ouverture d’une spectaculaire salle de boxe à Vieques

La première salle de boxe sur « Isla Nena » s’appelle « Carlos ‘Taso’ Zenón », un leader communautaire reconnu.

Vieques, PORTO RICO – Dans une activité sportive émotionnelle, l’Organisation mondiale de boxe (WBO), présidée par Francisco ‘Paco’ Valcarcel et dans le cadre de son programme renommé ‘WBO Kids Drug Free’, a inauguré le “Carlos ‘Taso’ Zenón Gym”, avec les anciens champions du monde de boxe et les habitants de Vieques.

Le centre à usage multiple de Vieques dans le parc « Dionisio García », situé dans le quartier « Monte Santo », a été le lieu choisi pour établir la salle de boxe qui dispose de divers équipements adaptés à tous les âges, un ring, des gants de différentes tailles, des masques de protection, sacs, poires, équipements de musculation et équipements destinés aux entraîneurs, entre autres articles de sport, pour obtenir les meilleures performances et concentration possibles. Chaque boxeur du gymnase a reçu un équipement d’entraînement personnalisé de longue durée.

Le fondateur de la WBO et actuel président du comité des championnats de l’organisation, M. Luis Batista Salas (à droite) a déclaré : « J’ai rencontré ‘Taso’ une fois qu’il est venu dans mon bureau et m’a dit qu’il avait un besoin qui n’était pas pour lui. , mais pour l’avenir de Vieques. ‘Taso’ est une personne de petite taille, mais d’un esprit et d’une volonté énormes ».

« Il y a 6 ans, ‘Taso’ nous a dit qu’il voulait que nous aidions Vieques d’une autre manière. Il nous a dit qu’il y avait un gymnase dans lequel personne ne pouvait bien se tenir debout à cause des planches pourries mais qu’il nous fallait une installation et que l’administration municipale l’entretient, paie les employés, s’occupe de l’investissement et fournit des services à la communauté. Le maire de l’époque a dit non et on a gardé le projet en poche, ça n’a abouti à rien.”

«Ensuite, nous avons rencontré Junito Corsino (maire de Vieques) et il nous a dit oui à propos de la création du gymnase, des installations et de payer les employés pour l’entretenir. Nous allons le faire ensemble pour donner vie à ce gymnase », a déclaré Batista Salas.

Un moment émouvant de l’activité s’est produit lorsque la peinture murale du gymnase a été dévoilée, où la famille Zenon s’est mêlée à des câlins avec Salas.

Pedro Zenon, fils de ‘Taso’ a déclaré que « pour nous, c’est un honneur que ce gymnase porte le nom de notre père. Il s’est consacré pendant de nombreuses années à la formation. Il a toujours dit qu’il n’avait jamais été un grand boxeur mais il comprenait ce qu’un boxeur traverse là-haut (sur le ring). Des boxeurs comme Nelson Dieppa et John John Molina connaissaient les capacités de mon père et beaucoup savent qu’il avait la capacité et l’engagement d’enseigner la boxe. »

L’ancien champion du monde Nelson Dieppa a rappelé qu’« avant d’utiliser les bouées de pêche comme si c’étaient des poires pour s’entraîner, je pense qu’elles ont duré plus longtemps que les autres, mais c’était pour résoudre et Dieu merci j’ai pu réaliser mon rêve d’être un champion du monde.”

Valcarcel a déclaré que « nous sommes heureux de réaliser chaque jour ce que Taso Zenon nous a demandé et insisté il y a des années. Il s’attarde sur la boxe, sa passion était la boxe. En plus d’être un grand Portoricain, il avait un très bon esprit. Il était entraîneur, il l’a vécu ».

« Chapeau à l’entraîneur Hector Mulero. Quand il nous a parlé de la situation dans le gymnase et de la situation avec ses boxeurs, nous avons dû agir. Je suis sûr que tous ceux qui passeront entre les mains de Mulero seront de bonnes personnes.”

Étaient présents à l’activité les anciens champions du monde Ivan Calderon (à gauche), Nelson Dieppa (à droite) et Alex Sanchez (au centre), l’entraîneur Hector Mulero, le directeur municipal des sports et loisirs Hector L. Perez Horta, le secrétaire du département des loisirs et des sports Ray Quiñonez. et le président de la Fédération de boxe amateur de Porto Rico Jose Laureano, ainsi que Luis Batista Salas, président fondateur de la WBO, le trésorier de la WBO Adolfo Flores et le conseiller juridique de l’organisme, Gustavo Olivieri.

« WBO Kids Drug Free » est un programme international destiné aux enfants et aux jeunes afin de véhiculer un message de prévention de la consommation de drogues et de les motiver à poursuivre leurs études, en utilisant le sport comme un outil pour rester sur la bonne voie, en en tant que causes soutenant les personnes les plus démunies afin de les aider à obtenir une meilleure qualité de vie.

Photos : Victor Planas / OMB