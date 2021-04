Ouverture officielle du Silva Boxing Gym

Avec la présence de grands anciens champions du monde, le promoteur Aarón Silva a rempli un autre de ses objectifs en tant que promoteur de boxe, à savoir l’inauguration du gymnase de boxe Silva Boxing, situé à Colonia Melchor Muzquiz, à Ecatepec, État du Mexique.

Avec beaucoup d’enthousiasme et visiblement ému, le jeune promoteur a coupé le ruban inaugural avec le champion du monde de super poids mouche de la WBC, Lourdes Juárez et sa sœur Mariana; ainsi que l’ancien champion du monde Carlos Cuadras, Francisco «Bandido» Vargas et l’ancien tenant du titre des poids welters du pays, Luis «Coto» Vidales.

“Un autre objectif qui est atteint, et que nous avions déjà en tête depuis longtemps, sans perdre l’objectif qui est de soutenir les jeunes talents d’Ecatepec”, a-t-il déclaré.

La belle salle de sport dispose de toutes les commodités pour que chaque boxeur fonctionne à son meilleur dans ses entraînements.

Aarón Silva, promoteur

«Il est construit sur une superficie de 250 mètres carrés où nous avons de la vapeur, des douches, des vestiaires et une cafétéria. Nous avons aussi un domaine psychologique, qui est quelque chose d’important, nous nous soucions non seulement du boxeur, mais aussi de sa personne et de ses problèmes émotionnels; il sera psychologue du sport ».

En outre, la salle de pratique moderne dispose “d’un anneau professionnel mesurant six mètres sur six, de tapis de course et de nombreux équipements tels que des sacs, des poires, de la papeterie, des poires folles, des balles de gel, ce qui en fait une salle de sport complète”.

Parmi les boxeurs professionnels qu’il a sous sa signature, comme le champion national des super poids welters Ricardo Bañuelos, Judith Vivanco, «Coto» Vidales, Andrés Terán, Denzel Magaña, entre autres, seront en charge d’utiliser les installations luxueuses.

«Je veux faire partie des promoteurs qui parlent beaucoup de boxe au Mexique et commencer à grandir. Le coût de la mensualité sera de 600 $ et nous vous invitons à faire du sport et à pratiquer la boxe », a-t-il conclu.