Ouvrez la vaccination à tous les âges avec le choix du vaccin, approuvez le vaccin Johnson et Johnson pour économiser des milliards d’INR

Il existe de nombreux autres vaccins en cours de développement.

Par le Dr Suresh Singh

Dans mon dernier article de cette chronique (14 mars), j’ai préconisé la vaccination de tous les groupes d’âge en ouvrant tous les centres de santé 24h / 24, 7j / 7, là où des installations sont disponibles, compte tenu de l’ampleur massive de la vaccination que le pays doit subir. J’ai également préconisé le choix du vaccin avec les raisons mentionnées. Ici, je préconiserai l’importation du vaccin Johnson et Johnson sur une base prioritaire, si disponible, et de permettre sa fabrication avec d’autres sociétés indiennes sans plus tarder. La raison est simple: il s’agit d’une dose unique, nécessite une réfrigération régulière pour l’expédition et le stockage et un taux d’efficacité élevé avec moins d’effets secondaires.

1. Échelle massive de vaccination en Inde: Avec environ 1,4 milliard d’habitants, nous devons couvrir 60 à 70% de la population pour avoir un semblant d’immunité collective. À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de toutes les données fiables sur l’immunité des troupeaux en Inde. Avec environ 6,43 crores vaccinés jusqu’à présent (31/03/21) depuis la campagne de vaccination qui a débuté le 16 janvier, seul Dieu peut nous dire combien de temps nous prendrons pour couvrir les 60 à 70% de la population mentionnée ci-dessus. Le lecteur a couvert environ 21,4% de l’objectif de la première phase de 30 crores en environ 10 semaines. À ce rythme, l’Inde aura besoin d’environ 4 ans pour couvrir environ 120 crores de population. Ajoutez à cela la vaccination 2ème dose, on peut imaginer le nombre d’années nécessaires. Environ 92,6 lakhs sont entièrement vaccinés avec 2 doses à ce jour.

2. Immunité collective (immunité communautaire): Il se réfère à la protection contre une maladie infectieuse lorsqu’une proportion suffisante d’une population ne peut plus contracter ou transmettre des infections. Pour le Sars-CoV-2, il est basé sur R0 (R nul) 2 et 3, c’est-à-dire le nombre d’infections secondaires. Cependant, il n’est pas statique et dépend de nombreuses variables – mutation virale, distanciation physique, etc. Il suppose une susceptibilité totale. Sur la base de ce R0, la communauté devrait avoir un seuil d’environ 60 à 70% d’immunité collective pour arrêter la transmission. À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de toutes les données fiables sur les communautés de troupeaux en Inde, l’autorité se cachant toujours par manque de données.

Beaucoup sont d’avis que R-le taux de reproduction effectif «à l’infection dans une population due à la vaccination ou« Rt-R spécifié à un moment donné »sont de meilleures méthodes.

Diverses options de vaccin: Au début, je voudrais déclarer que je ne suis ni virologue ni épidémiologiste faisant de la recherche. Je suis un simple spécialiste de la santé publique qui a eu des expériences pratiques de travail dans un sous-centre, des soins de santé primaires, un hôpital de district, des programmes de santé nationaux et pour finalement atteindre le poste supérieur de directeur des services de santé. Permettez-moi d’essayer de faire de mon mieux pour que les gens du commun comprennent les 5/6 principaux vaccins actuellement utilisés.

Vaccin Johnson et Johnson (Janssen): il s’agit d’un vaccin à 1 dose et approuvé par le CDC des États-Unis le 27 février de cette année. Environ 53,4 millions d’Américains en ont été vaccinés. C’est mon premier choix pour la simple raison qu’il s’agit d’une dose unique et nécessite une réfrigération régulière pour l’expédition et le stockage, c’est-à-dire qu’elle peut être conservée à la température du réfrigérateur. L’efficacité varie de 57 à 72 pour cent dans différents pays d’essai et 72 pour cent aux États-Unis. Il s’agit d’un vaccin à vecteur viral, une version des adénovirus qui provoque un léger rhume et une grippe. La société a modifié ce virus pour inclure l’ADN qui code pour la protéine de pointe sur le virus covid 19. Le mécanisme est similaire à celui du vaccin à ARNm (Pfizer et Moderna), sauf que le processus de fabrication de la protéine de pointe commence au stade de l’ADN par rapport au stade de l’ARNm dans la traduction des protéines. La protection varie de 66 à 85%. Il offre une protection de 85% des cas de covid19 modérés à sévères et une protection à 100% contre les décès dus à Covid19. Son prix est de 10 USD par coup, tout à fait raisonnable. Le gouvernement indien peut en outre négocier une solution raisonnable à coup sûr.

Les États-Unis ont un accord pour 100 millions de doses de leur vaccin, avec une autre option d’achat de 200 millions de doses supplémentaires, pour 10 $ par injection. En outre, la société avait un accord d’achat avec l’UE pour un maximum de 400 millions de doses.

Ce vaccin permettra d’économiser des milliards et des milliards de roupies grâce à son administration en 1 dose. L’Inde doit le commander immédiatement et autoriser d’autres sociétés pharmaceutiques indiennes à créer une coentreprise. Imaginez l’argent qu’il pourrait économiser – le système de chaîne du froid, la main-d’œuvre et l’argent économisés, les efforts économisés, les heures de travail économisées, le temps d’attente, les économies, etc. – en bref, tout le processus de livraison des vaccins. Je ne suis pas bon en statistiques financières et donc laissé aux économistes. Mais en utilisant le bon sens, cela permettra d’économiser crore et crore d’INR.

Swadeshi Bharat Covaxin: C’est un exemple parfait d’Aatmanirbhar. C’est un vaccin inactivé. Le virus entier est tué avec un produit chimique et utilisé pour fabriquer le vaccin. C’est la même approche que pour les vaccins contre la polio, l’hépatite A et la rage. Cela signifie également simplement qu’il aura moins d’effets secondaires. Swadeshi Covaxin peut réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid de près de 81% chez les personnes vaccinées par rapport à celles recevant un placebo. Cela signifie en outre une plus grande chance de protéger les populations vulnérables contre le COVID. Lancet avait également publié les résultats de l’essai de deuxième phase indiquant qu’il avait 10-12 pour cent moins d’effets secondaires par rapport aux autres vaccins Covid-19. Il a une efficacité provisoire de 81 pour cent dans l’essai de phase 3 faisant évoluer un énorme 25 800 bénévoles à travers le pays.

Si on me laisse le choix, en tant que médecin, je choisirai certainement Johnson Johnson pour sa dose unique et Covaxin pour ses effets secondaires moindres. C’est aussi simple que ça.

Covishield (Oxford AstraZeneca / Oxford ChAdOx1 nCoV-19): C’est un produit indien du vaccin Oxford AZ. Il s’agit d’un vaccin vectoriel non réplicatif, tout comme celui de Johnson et Johnson. Son efficacité varie de 70,4 à 73%. La deuxième dose est généralement administrée après un intervalle de 2 semaines. Mais l’efficacité varie avec un écart entre la 1ère et la 2ème dose d’injection. Il a reçu une autorisation d’urgence dans 70 pays; mais plus tard, de nombreux soupçons de ses effets secondaires de caillots sanguins dans les vaisseaux se drainant vers le cerveau sont apparus. De nombreux pays ont suspendu son utilisation. Les États-Unis n’ont toujours pas approuvé son utilisation. Sa controverse refuse de mourir. Les derniers résultats intermédiaires d’essais cliniques de phase 3 menés sur 32 000 participants aux États-Unis, au Pérou et au Chili ont montré qu’il avait une efficacité d’environ 79% même lorsque la deuxième dose était administrée 4 semaines après la première dose. L’efficacité dans les cas de Covid-19 symptomatique sévère ou critique était de 100 pour cent. L’analyse, publiée dans The Lancet le 19 février 2021, a révélé que l’efficacité de Covishield est de 55,1% lorsque ses deux doses sont administrées à moins de six semaines d’intervalle, mais de 81,3% lorsqu’elle est administrée à 12 semaines d’intervalle.

L’Inde a augmenté son intervalle entre la 1ère et la 2ème dose à 8 semaines dans sa campagne de vaccination en cours, en partant du principe que la protection est «renforcée» si la 2ème dose est administrée entre 6 et 8 semaines. Son prix dans les hôpitaux privés est de Rs 250 / par coup, le même que celui de Covaxin.

Vaccins Spoutnik V de la Russie: Depuis son approbation par les autorités sanitaires russes en août de l’année dernière, Spoutnik V jab a été approuvé par plus de 52 pays. Le principal journal médical Lancet avait déclaré que ses jabs étaient efficaces à 91,6% contre le coronavirus, tout comme Johnson Johnson, nous devons négocier une ligne de prix raisonnable. L’Italie est le premier pays d’Europe à le fabriquer.

Mécanisme: Il s’agit d’un vaccin vectoriel basé sur l’ADN d’adénovirus, utilise deux adénovirus humains différents – Ad26 et Ad5 – pour ses deux doses de vaccin. Ce vaccin hybride, avec différents vecteurs pour les vaccinations de premier et de rappel, est susceptible d’améliorer son efficacité. Le vaccin offrira probablement une protection de 2 ans contre Covid-19, selon Alexander Gintsburg, responsable du développeur du vaccin. Il peut être conservé à 2-8 degrés Cl pendant deux mois, selon le développeur.

Le contrôleur indien des médicaments (DCGI), le mois dernier, a demandé plus de données sur les essais du vaccin Spoutnik V au Dr Reddy’s lors de la réunion du 24 février. Le Dr Reddy a depuis soumis des données supplémentaires. Les essais de phase III sont également terminés, les données sont en cours d’analyse et les résultats seront probablement prêts tôt. Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) a un partenariat avec le Dr Reddy’s pour les essais cliniques et la distribution du vaccin, développé par l’Institut national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie, en Inde.

S’il est approuvé, Sputnik rejoindra Covaxin et Covishiel / AstraZeneca de Bharat Biotech, fabriqués par le Serum Institute of India, les 2 vaccins utilisés dans le programme de vaccination de la Nation depuis le 16 janvier. RDIF a conclu des partenariats de fabrication pour Spoutnik V avec 4 fabricants de vaccins en Inde pendant au moins 750 millions de doses par an. Trois d’entre eux, Hetero Biopharma, Gland Pharma et Virchow Biotech, sont basés à Hyderabad, tandis que Stelis Biopharma est basé à Bengaluru. Je recommande d’accélérer l’approbation par DCGI; l’indécision et les retards doivent être évités maintenant dans l’intérêt de la nation.

Vaccin Pfizer et BioNTech, le premier à recevoir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA des États-Unis en décembre après avoir trouvé 95% d’efficacité, représente actuellement plus de 46,8 millions du total des doses de vaccin administrées aux États-Unis, selon le CDC. Le vaccin nécessite un stockage ultra-froid (-76 à -112 degrés F), donc pour être rejeté par l’Inde dans son intégralité. Il n’est pas question de l’utiliser en Inde. Le vaccin, qui nécessite deux doses, coûte 39 USD aux États-Unis et 28 £ dans l’UE, c’est-à-dire très coûteux également. Le mécanisme de Pfizer et Moderna est le même, c’est-à-dire le vaccin à ARNm.

Le vaccin Moderna est le deuxième à être approuvé pour une utilisation d’urgence par la FDA après avoir été jugé efficace à 94,5%. Il représente plus de 44,9 millions du total des doses de vaccin administrées aux États-Unis, selon le CDC. Le vaccin doit être conservé à -20 degrés F, ou à des températures normales de congélation. Par conséquent, il ne convient pas aux conditions indiennes. La société facture 30 $ pour les deux tirs requis aux États-Unis et 36 $ dans l’UE, c’est-à-dire aussi coûteux.

Objectif – vacciner le plus possible dans les plus brefs délais: il existe de nombreux autres vaccins en cours de développement. Mais nous ne pouvons plus les attendre; ceux-ci doivent être conservés pour une utilisation future. Approuvez immédiatement 2 autres vaccins – Johnson et Johnson et Spoutnik V.

Par conséquent, adoptez la stratégie pratique suivante:

i) Ouvrez la vaccination à tous les groupes d’âge sauf les moins de 18 ans. ii) donner le choix du vaccin aux consommateurs. Le pays sera inondé des choix de vaccins donnés aux sl.1-4 ci-dessus iii) des plages horaires de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seront disponibles dans les centres de santé disposant d’installations dans les SSP, les CSC, les hôpitaux de district, les facultés de médecine et les hôpitaux privés iv) Choc anaphylactique prise en charge dans les centres de vaccination – par là, je veux dire la disponibilité d’un médecin / anesthésiste / médecin bien formé 24 heures sur 24 avec des services de référence d’ambulance pour traiter les effets secondaires graves. C’est un must pour améliorer la réponse des populations à la vaccination.

Il est maintenant temps pour les régulateurs indiens et l’équipe consultative de la couronne centrale d’abandonner l’indécision, une décision trop prudente et trop longue pour les Qing avant que le virus fou ne nous frappe avec la deuxième vague d’infection. Le premier ministre peut l’examiner et donner des instructions en conséquence.

(L’auteur est ancien directeur, Santé, Manipur, spécialiste de la santé publique et boursier de l’OMS (Pays-Bas et Royaume-Uni). Courriel: drsuresh2059@gmail.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.