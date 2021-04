Ouvrez les vaccins pour tout le monde: Rahul Gandhi écrit au Premier ministre Narendra Modi et remet en question les exportations à grande échelle dans un contexte de pénurie

Rahul Gandhi a également exhorté le Centre à donner aux gouvernements des États un plus grand mot à dire dans l’achat et la distribution des vaccins COVID-19.

Au milieu de la querelle en cours entre le Centre et certains États au sujet d’une prétendue pénurie de vaccins, le chef du Congrès Rahul Gandhi a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour remettre en question l’exportation des vaccins COVID-19 à un moment où le pays est confronté à une pénurie. Rahul Gandhi a interrogé les exportations de vaccins COVID-19 à grande échelle en demandant pourquoi plus de 6 crores de doses ont été exportés en cas de pénurie en Inde.

«Il n’y a aucune raison claire pour laquelle le gouvernement a autorisé les exportations à grande échelle de vaccins. Alors que notre pays est confronté à la famine de vaccins, plus de 6 crores de doses de vaccins ont été exportés. Les gouvernements des États soulignent à plusieurs reprises les pénuries de vaccins uniquement pour recevoir des déclarations intempestives du ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union visant les États dirigés par l’opposition, sapant le fédéralisme coopératif que vous avez également souligné comme essentiel », a déclaré Rahul dans sa lettre.

S’intéressant à la décision du ministère des Finances de retirer la décision de réduction des taux d’intérêt sur les petites économies que Nirmala Sitharaman a qualifié de ‘oubli’, Rahul Gandhi a déclaré: «L’exportation de vaccins était-elle aussi une ‘oubli’ comme beaucoup d’autres décisions de ce gouvernement, ou un effort pour gagner de la publicité au détriment de nos propres citoyens »

Il a allégué que les efforts des scientifiques et des fournisseurs de vaccins ont été sapés par la mauvaise mise en œuvre par le Centre de la vaccination contre le COVID-19. Rahul Gandhi a également exhorté le Centre à donner aux gouvernements des États un plus grand mot à dire dans l’achat et la distribution des vaccins COVID-19. Il a demandé au Centre de prendre 7 mesures pour faciliter une vaccination sans heurts:

1. Fournir aux fournisseurs de vaccins les ressources nécessaires pour augmenter la capacité de fabrication

2. Imposer un moratoire immédiat sur l’exportation des vaccins

3. Approbation accélérée d’autres vaccins conformément aux normes et directives

4. Ouvrez la vaccination à tous ceux qui en ont besoin

5. Double allocation centrale pour l’achat de vaccins sur les 35 000 crores de Rs existants

6. Donner aux gouvernements des États une plus grande voix dans l’achat et la distribution des vaccins

7. Fournir une aide directe au revenu aux couches vulnérables de la désastreuse deuxième vague

Certains États ont demandé plus de vaccins et le Congrès cherche le vaccin pour tous. Le Centre, cependant, a accusé certains États de faire de la politique sur la question des vaccins.

