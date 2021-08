Ouvrir la date de sortie de la bêta, l’heure de début et le téléchargement

La date de sortie et l’heure de début de la bêta ouverte de Diablo 2 Resurrected ont été annoncées et vous pouvez la télécharger dès maintenant.

Le robot d’exploration de donjon hack-and-slash de Blizzard est l’un des jeux les plus célèbres de tous les temps, mais on craint qu’il ne répète les erreurs de Warcraft 3 Reforged. Le titre complet ne sort toujours pas avant un certain temps, donc la démo à venir est un excellent moyen d’échantillonner ses modifications et améliorations avant de s’engager dans une précommande.

L’échantillon jouable imminent sera disponible sur toutes les principales plateformes, et ce sera une façon fantastique de passer votre week-end.

Bande-annonce de la date de la rue Diablo ® II Resurrected ™

À quelle heure commence la bêta ouverte de Diablo 2 Resurrected ?

La date de sortie de la bêta ouverte de Diablo 2 Resurrected est le 20 août et elle commencera à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST.

Cette démo vous permettra de jouer au jeu jusqu’aux mêmes heures le 23 août. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement PS Plus ou Xbox Live pour profiter de l’échantillon, mais vous aurez besoin d’abonnements pour le multijoueur du jeu complet.

Quant à ce que vous pourrez expérimenter, la FAQ de Blizzard indique que le test se concentre vraiment sur le gameplay précoce des Actes I et II.

Comment télécharger la version bêta de Diablo 2 Resurrected

Vous pouvez maintenant télécharger et précharger la bêta ouverte de Diablo 2 Resurrected sur PS4, Xbox et PC.

Les joueurs PlayStation le trouveront sur la boutique PSN, tandis que les joueurs Xbox l’obtiendront sur le marché Microsoft. Quant à la communauté PC, vous pourrez le télécharger depuis l’application Battle.net.

Bien que cela vous donne un avant-goût généreux des améliorations du jeu, sachez que vous ne pourrez choisir qu’entre cinq classes. L’Amazon, le Barbare, la Sorcière, le Druide et le Paladin seront tous disponibles, tandis que l’Assassin et le Nécromancien ne seront jouables qu’au lancement.

Date de sortie

La date de sortie du jeu complet est le 23 septembre. Voici les prix et les éditions que vous pouvez pré-commander dès maintenant :

Standard – 34,99 £:

Transmogrification de l’Héritage d’Arreat

Collection Prime Evil – 49,99 £ :

Diablo III: Eternal Collection Diablo III: Hatred’s Grap Wings Diablo III: Mephisto Pet

