Ouvrir l’Australie | SPIEGEL : Irrégularités dans les tests PCR de Novak Djokovic

01/12/2022 à 09:49 CET

Le cas du joueur de tennis serbe, Novak Djokovic, en Australie continue de faire le tour du monde. Selon une enquête du média allemand Spiegel, le numéro 1 mondial aurait falsifié ses tests PCR pour pouvoir jouer l’Open d’Australie avec toutes les garanties.

Le Balkanique, qui a reconnu avoir commis plusieurs erreurs bureaucratiques dans la gestion de sa maladie et la situation des non vaccinés, aurait été testé positif au COVID-19 le 26 décembre et non le 12 décembre, comme les avocats l’ont assuré lors du procès.

Le 20 fois vainqueur du tournoi du Grand Chelem a présenté un test PCR positif le 12 décembre et un test négatif le 22 décembre, afin de montrer qu’il a vaincu la maladie et qu’il est en mesure de concourir bien qu’il n’ait reçu aucun vaccin.

Cependant, tout cela est dû à une incohérence dans les dates selon le registre serbe des preuves numériques. Tout indique que le test négatif a été réalisé avant le test positif et est entré dans la base de données et non l’inverse, comme le précisent les avocats de Novak Djokovic..

Les irrégularités pourraient entraîner des sanctions

Le journal allemand, cependant, aurait découvert certaines « irrégularités » dans les documents, ce que les autorités australiennes elles-mêmes sanctionnent comme un crime grave pour entrer dans le pays. Bien qu’ayant reconnu certaines « erreurs » devant les personnalités judiciaires, le Serbe pourrait être sanctionné par l’ATP jusqu’à trois ans d’absence des pistes.

En ce qui concerne aujourd’hui, Pour le moment, le joueur de tennis est en mesure de concourir et de défendre le titre dans cette édition de 2022, où il est l’un des grands favorisMais l’enquête est toujours ouverte et la situation pourrait rapidement changer à nouveau.