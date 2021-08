Ouvrir un compte bancaire pour un enfant mineur ? Vérifiez les règles d’âge et les avis importants

in

Informez l’enfant des choses à faire et à ne pas faire en matière bancaire lorsqu’il utilise des cartes de guichet automatique ou des services bancaires en ligne.

L’ouverture d’un compte bancaire au nom de votre enfant pourrait être la première étape pour le familiariser avec les questions liées à l’argent. Se familiariser avec les bases de la banque et de la finance pourrait contribuer grandement à développer une habitude d’épargne en eux. Mais, avant de vous rendre chez votre banquier pour ouvrir un compte bancaire enfant, il y a quelques points à prendre en compte.

Si l’âge de l’enfant est inférieur à 18 ans, la banque les appellera un compte mineur. Pour les enfants de moins de 10 ans, le compte doit être géré conjointement avec le parent ou le tuteur, mais si l’âge de l’enfant est compris entre 10 et 18 ans, le compte peut être géré par l’enfant. Au franchissement de l’âge de 18 ans, le compte peut être converti en un compte d’épargne ordinaire et le parent ne peut plus l’exploiter par la suite.

Bien que le compte mineur soit doté de fonctionnalités telles que les services bancaires sur Internet, les guichets automatiques ou les cartes de débit, la fonction de carnet de chèques, etc., assurez-vous de confirmer auprès du banquier toute restriction concernant leur utilisation. Le mot de passe de transaction peut ne pas être fourni sur de tels comptes.

Montrez à l’enfant le chéquier et ses caractéristiques ainsi que la façon dont il doit être utilisé. Tirez un chèque à votre nom et voyez comment le relevé reflète l’écriture au débit et au crédit dans les deux comptes.

Pour que le compte du mineur reste financé, vous, en tant que parent, souhaiterez effectuer un transfert de fonds transparent de votre compte vers le compte du mineur. Il pourrait y avoir une fonction « instructions permanentes » pour débiter de l’argent du compte des parents sur le compte du mineur – assurez-vous de l’utiliser. Le transfert de fonds pourrait également être possible via le mode NEFT. Les enfants peuvent également être informés de ces fonctionnalités et de leur utilisation.

Certaines banques peuvent émettre des cartes ATM avec photo qui peuvent également porter le nom du parent. Emmenez votre enfant au guichet automatique et faites-lui découvrir comment utiliser la carte de guichet automatique en toute sécurité. En fait, les caractéristiques bancaires sûres doivent être communiquées aux enfants chaque fois qu’une opération bancaire est effectuée. Expliquez aux enfants les choses à faire et à ne pas faire lors de l’utilisation des cartes bancaires ou des services bancaires en ligne.

Il pourrait y avoir une limite prédéfinie sur les dépenses quotidiennes et annuelles sur le compte bancaire de l’enfant. Vous pouvez même définir vos propres limites pour améliorer la sécurité. Assurez-vous que la fonction SMS est activée et que vous recevez une alerte à chaque transaction.

Maintenant, vient une caractéristique importante que vous, en tant que parent, devez garder à l’esprit. Votre compte enfant peut avoir une exigence de solde moyen minimum (MAB) à maintenir à tout moment. Assurez-vous de vous y tenir, sinon une pénalité vous sera facturée et grugera vos rendements et votre capital.

Lors de l’ouverture du compte, assurez-vous de confirmer auprès du banquier les fonctionnalités de sécurité et de protection qui peuvent être intégrées dans un compte enfant. Du nom d’utilisateur aux mots de passe en passant par l’utilisation sécurisée de la banque en ligne, donnez à votre enfant le bon départ en l’emmenant à la banque tout en ouvrant le compte à son nom.

