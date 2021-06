Ouvrir un compte épargne ? Voici comment choisir celui qui vous convient le mieux

in

Si vous ne respectez pas l’exigence de solde minimum, la banque facture généralement une amende sur un compte, ce qui pourrait être évité avec un compte à solde nul.

Un compte d’épargne est rapide à mettre en place, offre des liquidités faciles, est un endroit sûr pour garer des fonds et est l’un des types de comptes bancaires les plus courants dans le pays. Par rapport à d’autres pays où les taux d’intérêt sont nuls ou négatifs, les comptes bancaires d’épargne en Inde offrent des intérêts sur les dépôts, permettant à l’argent d’un investisseur de croître au fil du temps.

Avant d’ouvrir un compte d’épargne, les experts disent qu’il faut faire les recherches nécessaires et s’assurer de connaître les caractéristiques et les avantages offerts par les différentes banques.

Par exemple, ne vous limitez pas aux taux d’intérêt offerts. Les critères de solde minimum d’un compte d’épargne, les frais de service, la présence numérique, l’accès en ligne facile, la densité des guichets automatiques et des agences à proximité, les offres de cartes de débit et de crédit sont également nécessaires et doivent être examinés. De cette façon, vous pouvez choisir le compte idéal pour vos besoins bancaires.

Taux d’intérêt

Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, il s’agit de la principale considération que vous devez prendre en compte, le taux d’intérêt offert par la banque. Notez que, les banques peuvent fixer les taux d’intérêt à leur discrétion selon RBI, régime de taux d’intérêt fixé en 2011.

Des banques publiques aux banques privées en passant par les petites banques, diverses gammes de taux d’intérêt sont proposées sur les comptes d’épargne. Généralement, le taux d’intérêt varie de 2,5 pour cent par an à 4 pour cent par an avec la plupart des grandes banques. D’autre part, les petites banques financières telles que Ujjivan Small Finance Bank, ESAF Bank, AU Bank, Jana Bank, etc. offrent des taux d’intérêt allant de 3,50% à 7,25% sur un compte d’épargne ordinaire.

Critères de solde minimum

C’est l’un des points les plus importants car si les critères de solde minimum ne sont pas remplis, vous pourriez être facturé beaucoup d’argent à la fin de chaque mois. Par conséquent, avant d’ouvrir un compte d’épargne, vérifiez auprès de la banque le maintien du solde minimum. Découvrez également s’il est possible d’ouvrir un compte à solde nul.

Frais de service

Lisez attentivement les conditions générales et renseignez-vous sur les frais associés au compte.

Regardez les frais de services que vous utiliserez fréquemment. Par exemple, si vous devez envoyer de l’argent à l’étranger, vérifiez si la banque prélève des frais pour effectuer des virements vers des comptes bancaires à l’étranger. Vérifiez s’il existe une limite au nombre de retraits gratuits aux guichets automatiques que vous pouvez effectuer chaque mois, ou s’il existe une limite de transactions en ligne gratuites, etc.

Habituellement, la plupart des banques facturent des frais administratifs lorsque le solde du compte du titulaire du compte tombe en dessous d’un certain montant. Par conséquent, notez le maintien du solde minimum du compte.

Présence numérique

Avec tout devenant numérique, la plupart des transactions financières sont désormais préférées numériquement. Par conséquent, vérifiez que la banque a une présence numérique appropriée et propose une bonne banque numérique. Au moins, les fonctions de base telles que la vérification du solde du compte, le transfert de fonds ou l’ouverture numérique d’un dépôt fixe ou d’un PPF devraient être disponibles.

Carte de débit et de crédit

En règle générale, lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, la plupart des banques offrent une multitude de cadeaux dans le cadre du kit d’adhésion. Cela comprend généralement un chéquier, des cartes supplémentaires et des réductions sur l’épicerie, les billets de restaurant ou de cinéma, les cartes à glisser, etc. Les experts disent que ne soyez pas seulement attiré par ces cadeaux, assurez-vous qu’ils ont du sens pour vous. Par exemple, si l’on n’a pas besoin de billets de cinéma, alors ces cadeaux n’ont pas d’importance.

