A 36 ans en septembre dernier, Alexandr Ovechkin a terminé la saison dernière battue en raison de problèmes physiques et avec seulement 24 buts en saison régulière réduits par le Covid.

C’était son pire chiffre de ses 15 campagnes dans le Capitales de Washington, qu’il a mené à sa seule Coupe Stanley en 2018. Même l’année du ‘lock-out’ qui l’a contraint à revenir quelques mois au Dinamo Moscou n’avait marqué si peu de buts (32).

Ces chiffres ont gâché le vin de la course la plus spectaculaire de l’histoire du sport professionnel américain. Et est-ce Ovechkin continue d’aspirer à devenir le plus grand cinéaste de l’histoire en saison régulière de la LNH, un record détenu par le plus grand joueur de tous les temps sans aucun doute.

Le Canadien Wayne Gretzky a célébré un total de 894 buts dans la phase régulière du tournoi, suivi du 801 de son compatriote Gordie Howe et du mythique Tchèque Jaromir Jagr, qui a marqué son « objectif » 766 en 2017 avec les Flames de Calgary à l’âge de 45 ans.

Cependant, la réalité est que Ovechkin termine le meilleur premier quart de sa saison avec les « Caps ». Con el ‘hat-trick’ que logró la madrugada del sábado ante los Panthers de Florida (4-3), este fiel defensor de Vladimir Putin lleva 18 goles y 18 asistencias (algo inédito) para sumar +36 en los primeros 20 partidos del cours. En effet, il est deuxième dans les deux sections après le surprenant Allemand Leon Draisatl (20 buts et +40), des Oilers d’Edmonton.

La réalité est qu’il y a quelques semaines Ovechkin a atteint la quatrième place sur cette liste des meilleurs cinéastes de tous les temps après avoir renversé Brett Hull (741) et compte déjà 18 buts de retard sur Jagr, qu’il pourrait dépasser à l’aube de 2022 si aucun revers ne survient.

Fuyez la pression

Alors qu’elle continue de battre des records et que les médias nord-américains se font de plus en plus l’écho de cette bataille, « Ovi » est plus concentré que jamais sur l’équipe Et le meilleur exemple de ceci est la façon dont il ajoute à ses passes magiques meurtrières comme celle qu’il a récemment offerte à son compatriote Kuznetsov.

« Mon travail est d’aider l’équipe autant que je peux et si je ne peux pas marquer, j’essaie d’aider mes coéquipiers. Je ne pense pas aux records, mais à la victoire & rdquor;, a expliqué le Russe après avoir marqué trois buts pour les Panthers… S’il n’y avait pas eu les saisons susmentionnées réduites par Covid et pour le « lock-out », il serait sûrement à moins de 100 buts de Gretzky.