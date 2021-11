Ovechkin et Sheary marquent 2 chacun alors que Caps blanchit les requins 4-0

Alex Ovechkin et Conor Sheary ont chacun marqué deux buts pour mener les Capitals de Washington sur les Sharks de San Jose 4-0, samedi soir.

Ilya Samsonov a repoussé 22 tirs pour son deuxième blanchissage consécutif alors que les Capitals ont gagné pour la sixième fois dans une séquence de sept matchs avec au moins un point. Samsonov disputait des matchs consécutifs pour la première fois cette saison.

« J’espère que (Samsonov) va jouer comme ça pour le reste de l’année », a déclaré Ovechkin.

« Je pense que lui et Vitek (Vanecek) jouent solidement. … Pour nous, il est très important que nous ayons deux gardiens de but qui, si nous commettons des erreurs, vont l’arrêter. »

L’attaquant de San Jose Noah Gregor, appelé plus tôt dans la journée par le club affilié de l’équipe dans la LAH, a mené les Sharks avec cinq tirs au but.

Sheary a marqué un peu plus de deux minutes après le début du match et Ovechkin a ajouté un but en avantage numérique avec un peu plus de six minutes à jouer en première période.

Le 13e but d’Ovechkin était son premier depuis le 12 novembre, lorsque le joueur des étoiles à 12 reprises a marqué son 742e but en carrière pour dépasser Brett Hull pour le quatrième rang sur la liste de tous les temps.

Sheary a ajouté un but d’assurance à 15:10 de la troisième et Ovechkin un filet vide avec un peu plus d’une minute à jouer.

« Je pensais que la deuxième période était bâclée pour nous, a déclaré l’entraîneur des Capitals Peter Laviolette.

« C’était une chance que nous soyons sortis de la deuxième période avec une avance de 2-0, puis j’ai pensé que nous avions joué une très bonne troisième période. Un jeu beaucoup plus détaillé, simple et discipliné avec la rondelle.

San Jose a perdu quatre sur cinq et six sur huit.

Les Sharks ont eu l’occasion de revenir dans le match à la fin de la deuxième période, mais n’ont pas réussi à profiter d’un double mineur de quatre minutes sur Carl Hagelin pour un bâton haut. San Jose était 0 pour 4 sur les jeux de puissance.

« Nous ne tirons probablement pas assez avec la circulation. Nous avons assez de temps avec. Ils ont beaucoup fait pression », a déclaré le capitaine des Sharks Logan Couture. « Nous avons eu une belle apparence. »

Adin Hill a réalisé 19 arrêts pour les Sharks.

MISE À JOUR KANE

L’entraîneur des Sharks Bob Boughner a abordé le statut de l’attaquant Evander Kane, qui purge une suspension de 21 matchs pour avoir soumis une fausse carte de vaccination COVID-19. Kane est éligible pour revenir le 30 novembre.

« J’aimerais avoir plus d’informations. Je n’en ai pas et c’est tout à fait honnête. (Mais) je sais qu’il y a des décisions qui doivent être prises », a déclaré Boughner.

REMARQUES : Les attaquants des Capitals Nic Dowd et TJ Oshie étaient tous les deux de retour sur la patinoire après avoir manqué du temps en raison de blessures aux jambes. Dowd n’avait pas joué depuis le 8 novembre et Oshie depuis le 27 octobre. … Les Capitals ont affecté la recrue F Brett Leason à leur filiale de la LAH à Hershey, en Pennsylvanie. … Samsonov faisait sa première apparition en carrière contre San Jose. … L’attaquant des Sharks Kevin Labanc a écopé d’une suspension d’un match pour le joueur de centre de St. Louis Tyler Bozak. Labanc a été appelé pour une pénalité de deux minutes pour trébucher lors de la défaite 4-1 de San Jose sur la route. Il a purgé sa suspension samedi. … Les Sharks ont rappelé Gregor et l’attaquant Jeffrey Viel de leur filiale AHL à San Jose. … F Lane Pederson (bas du corps) a été placé sur IR. … C Jonathan Dahlen est sorti avec un peu moins de sept minutes à jouer en première période avec une blessure apparente à l’épaule et n’est pas revenu. … Le prochain match du D Erik Karlsson sera son 800e.

SUIVANT

Capitales : visitez le Seattle Kraken le dimanche soir.

Sharks : Accueillez les Hurricanes de la Caroline lundi soir.