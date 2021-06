Ovenstory Pizza lance une nouvelle campagne de marque

La campagne présente les pizzas d’Ovenstory par rapport à d’autres marques de pizza en mettant en évidence les saveurs et les offres de pizza innovantes de la marque qui séduisent les clients.

La chaîne de pizza Ovenstory Pizza a dévoilé sa nouvelle campagne de marque télévisée, conceptualisée par Wondrlab. Positionnée comme la « Pizza exceptionnelle », la campagne présente les pizzas d’Ovenstory par rapport à d’autres marques de pizza en mettant en évidence les saveurs et les offres de pizza innovantes de la marque qui séduisent les clients.

La campagne présente les enfants comme protagonistes dans toutes leurs vidéos. Les films décrivent les vrais problèmes des pizzas grand public, tels que trop de croûte, les saveurs de base du fromage et, surtout, le manque d’options pour choisir des demi-pizzas – Semizzas. Chacun des quatre films publicitaires aborde ces problèmes tout en soulignant pourquoi les pizzas Ovenstory sont l’option la plus remarquable.

Selon Indrajit Ghosh, responsable mondial de la communication marketing et du design chez Rebel Foods, la clé du succès de toute campagne est un message clair. “Ovenstory pizza est un perturbateur dans sa catégorie, et il était important que le message soit clair. Les campagnes de films publicitaires de Wondrlab apportent l’essence de la marque, tout en véhiculant efficacement comment nous nous démarquons de la foule. Les films ont été appréciés sur diverses plateformes et nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat et de créer ensemble des campagnes mémorables », a-t-il ajouté.

« L’équipe a fait l’expérience de la marque, avant de mettre la main à la pâte pour faire émerger de vraies conversations quotidiennes autour des pizzas. Pour rendre chaque film intéressant et y ajouter un élément de surprise, nous avons eu une révélation intéressante sur les enfants. Par exemple, dans l’une des publicités, les enfants sont camouflés dans les meubles, tandis que dans une autre, ils sont cachés dans les plantes. Le défi était bien sûr de faire tout cela en 15 à 20 secondes. Les premières réactions ont été encourageantes et nous attendons avec impatience d’excellents résultats », a ajouté Amit Akali, co-fondateur et directeur de la création de Wondrlab, lors du lancement de la campagne.

