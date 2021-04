Over The Barrel: leçons de leadership de GV Ramakrishna (GVR) – un fonctionnaire exemplaire

GVR est entré au ministère du Pétrole à un moment où l’Inde avait du mal à gérer la forte hausse des prix internationaux du pétrole.

Par Vikram S Mehta

Je me suis fait les dents sur le secteur pétrolier indien sous la direction de GV Ramakrishna (GVR), ancien secrétaire au pétrole (et bien d’autres), décédé il y a deux semaines. Cet article n’est pas une nécrologie, mais un hommage. Plus encore, il s’agit de renforcer le message selon lequel «quelques bons hommes» peuvent laisser une empreinte indélébile sur les politiques publiques. Et c’est pour rappeler aux praticiens de la politique la sagesse de l’avertissement d’Edmund Burke que «tout ce qu’il faut pour que le mal triomphe, c’est que les hommes bons ne fassent rien». Dans le contexte de cet article, le mot «mal» doit être lu comme signifiant le piège du statu quo antédiluvien.

GVR a été nommé secrétaire, pétrole, en février 1985. J’étais retourné en Inde en tant que conseiller du PSE Oil India quelques mois auparavant. GVR a, dans son autobiographie, écrit, entre autres, sur les pressions auxquelles il a été confronté en ce qui concerne l’attribution du gazoduc HVJ de 1700 crores Rs à un consortium français au lieu d’une entreprise italienne.

Ces derniers étaient apparemment favorisés par les dirigeants politiques. Je n’ai pas été exposé à ces dynamiques. Mon implication s’est limitée à soutenir ses efforts pour redynamiser l’exploration et la production pétrolières et gazières. La raison pour laquelle je pense que cet article mérite de l’espace sur une page d’opinion est que les changements que GVR a apportés dans ce domaine ont eu une ramification positive et illustrent ce que les individus peuvent accomplir grâce à un leadership stratégique fondé sur des principes, déterminé et clair.

GVR est entré au ministère du Pétrole à un moment où l’Inde avait du mal à gérer la forte hausse des prix internationaux du pétrole. Pour rappel, le prix était de 4,75 $ / baril au début de 1973, mais à la suite de la guerre israélo-arabe du Yom Kippour en octobre de cette année-là, il était passé sur une trajectoire ascendante et à la fin de la décennie, il avait doublé pour atteindre 9,35 $ / baril. Puis, au lendemain de la révolution islamique en Iran en 1979 et de la guerre Iran-Irak en 1980, les prix avaient culminé à 35,75 $ / baril en moyenne en 1981. En termes corrigés de l’inflation, cela équivaudrait aujourd’hui à 117,30 $ / baril. . Les prix avaient commencé à baisser au moment où GVR a pris la direction du ministère.

Mais les inquiétudes concernant la sécurité de l’approvisionnement ne s’étaient pas dissipées. Il y avait consensus sur le fait que l’exploration et la production des ressources locales d’hydrocarbures devaient être intensifiées et que les capitaux et la technologie internationaux devaient être sollicités. Mais le courant sous-jacent du sentiment bureaucratique et politique de garder le contrôle de ce secteur est resté fort. En conséquence, les modalités et conditions proposées n’étaient pas attrayantes et l’invitation du gouvernement aux sociétés internationales de soumissionner pour des droits d’exploration avait trouvé peu de preneurs.

Le GVR a adopté une position plus réaliste. Bien qu’il ait une grande estime pour les capacités des PSEs ONGC et Oil India, il savait également que la majeure partie des réserves d’hydrocarbures de l’Inde se trouvaient dans une géologie complexe à haut risque et une topographie difficile, et que la probabilité de localiser d’abord ces réserves et ensuite, une fois localisés, leur développement sur une base commerciale serait considérablement amélioré grâce aux efforts supplémentaires des majors internationales et de la technologie de pointe. Il a donc réécrit les termes et conditions du contrat d’exploration. Le « troisième tour » d’enchères qui a suivi a été un succès – sans doute le plus réussi à ce jour, du moins quand on le considère à travers le prisme de la qualité et de la diversité des entreprises qui ont répondu – et a jeté les bases de tous les appels d’offres ultérieurs, y compris ceux qui ont eu lieu. sous l’égide de la nouvelle politique de licence d’exploration (NELP).

GVR était également prémonitoire en plaçant le gaz sur le même piédestal que le pétrole. Le gaz était jusque-là considéré comme un pauvre cousin du pétrole. Lorsqu’il a été trouvé en association avec de l’huile, il a été évasé. Et quand pas si associé, il a été laissé dans le sol. En effet, contrairement au pétrole, le gaz était difficile à stocker et ne pouvait donc être monétisé que si et quand l’infrastructure et les marchés de transport en aval étaient en place. GVR a reconnu l’importance de développer des termes qui encouragent la création d’un lien ombilical entre l’exploration, la production, le transport et la commercialisation du gaz, et il m’a demandé de travailler sur cette question. (Sur une note personnelle, je suis attristé de ne pas pouvoir lui remettre le livre ‘The Next Stop: Natural Gas and India’s Journey to a Clean Energy Future’, que j’ai édité et que Harper Collins placera sur les stands la semaine prochaine) . Je crois qu’il aurait apprécié le fait que ce livre examine le gaz naturel à travers un prisme holistique et intégré.)

John Maynard Keynes est réputé pour avoir répondu à l’accusation d’incohérence avec les mots: «Quand les faits changent, je change d’avis. Que faites-vous, monsieur? » Je ne sais pas si l’attribution est correcte, mais je sais que GVR avait un esprit similaire. Il a reconnu très tôt que les «faits» du secteur pétrolier avaient changé et que le moment était venu de le faire descendre des hauteurs dominantes qu’il occupait depuis des décennies. Cela n’aurait pas pu être facile en raison des forts intérêts acquis opposés au changement, mais il a réussi parce que – comme le capitaine d’un navire pris dans une tempête dont la priorité est de diriger le navire dans des eaux plus calmes sans perdre de vue sa destination finale – GVR a navigué dans ces dynamiques conflictuelles sans confondre les arbres pour la forêt.

GVR était un fonctionnaire exemplaire. Il a reconnu la ligne mince qui séparait les architectes de la politique de la préférence des conseils. Les politiciens ont été élus pour définir le premier; les bureaucrates étaient responsables de ce dernier. GVR a dit la vérité aux pouvoirs politiques qui l’étaient, mais il a également respecté leurs rôles et responsabilités distinctement différents. Aujourd’hui, alors que le monde a du mal à s’adapter au défi de l’inattendu, qu’il s’agisse d’une maladie zoonotique ou de la déviation d’un porte-conteneurs qui obstrue alors 10% du commerce mondial, telles sont les qualités de leadership auxquelles les fonctionnaires devraient s’accrocher. Cela leur sera utile.

L’auteur est président du Centre pour le progrès social et économique, New Delhi

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.