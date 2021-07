“Overbooking” dans le but du PSG

15/07/2021

Jordi Pozo

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma Le PSG est déjà une réalité. Cependant, la direction sportive du PSG devra résoudre le surpeuplement des gardiens que l’équipe première souffre, car selon le site du club, l’équipe de France a sept gardiens.

L’Équipe a rapporté que Mauricio Pochettino veut seulement rester avec trois et les élus seraient Donnarumma, Keylor Navas et Letellier, qui occupait déjà le poste de troisième gardien la saison dernière.

Sergio Rico et Alphonse Areola sont sur la bretelle de sortie du complexe parisien et Marcin Bulka et Garissone Innocent, gardiens prêtés la saison dernière, quitteront également le club dans les semaines à venir.

Après les arrivées de Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum et AchrafLeonardo doit alléger l’effectif parisien et le but, étant l’un des quartiers les plus peuplés, sera l’un des plus touchés.