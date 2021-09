Overcast pour iOS ajoute des widgets d’écran d’accueil, des mises à niveau CarPlay, et plus encore

Le populaire lecteur de podcast tiers Overcast a reçu une belle mise à jour aujourd’hui. Avec la version 201.8 de l’application, Overcast ajoute la prise en charge des widgets de l’écran d’accueil, des nouvelles fonctionnalités CarPlay, etc. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Au total, Overcast ajoute trois options de widget différentes qui peuvent être utilisées sur votre iPhone ou iPad : un petit widget qui montre le podcast le plus récent que vous écoutiez, un widget moyen qui montre trois épisodes inachevés et nouvellement publiés, et un grand widget qui montre quatre épisodes inachevés et nouvellement publiés.

Les widgets d’Overcast affichent une quantité impressionnante d’informations, notamment la couverture des épisodes, les titres, la date de sortie et la durée. Vous pouvez appuyer sur l’un des podcasts dans les widgets pour accéder à cette émission et reprendre ou commencer la lecture.

En plus des widgets de l’écran d’accueil tant attendus, Overcast ajoute également une poignée de nouvelles fonctionnalités CarPlay, notamment Récents, contrôle de la vitesse, chapitres, etc. Ces améliorations sont susceptibles d’être très utiles à ceux qui utilisent régulièrement l’application Overcast avec CarPlay.

Overcast est l’un de nos lecteurs de podcast préférés ici sur .. L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec un abonnement in-app optionnel de 10 $ par an pour supprimer les publicités.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :