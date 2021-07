Overkill Bassist sortira le premier album de DD Verni & The Cadillac Band

DD VERNI & LA CADILLAC BAND a publié “Homme Cadillac”, le premier single et vidéo de leur premier album, “Faisons du hochet”, sortie le 17 septembre (via MVD). Attendez-vous à une musique de big band swing et rock originale à haute énergie de DD Verni, l’auteur-compositeur/membre fondateur/bassiste des pionniers du heavy metal OVERKILL qui a vendu des millions de disques dans le monde et a sorti 19 albums studio remontant à leur premier album de 1985. Regardez la vidéo, filmée au Vogel Theater dans le New Jersey et réalisée par Meubles riches, produit par Adam Torkel et édité par Steven Bartashev, au dessous de.

Verni a toujours rêvé d’enregistrer un album de big band, car son amour pour le son remonte à plusieurs années. L’artiste basé au New Jersey a commencé par écrire une fantastique collection de grands classiques du futur big band. Ensuite, il a recruté de longue date ORCHESTRE BRIAN SETZER bassiste droit John “Spazz” Hatton faire des arrangements de cor et jouer de la contrebasse, tout en JJ changé les choses en jouant de la guitare sur l’album. Puis JJ apporté la section de cuivres basée à LA de PHAT CAT SWINGER de jouer des cors et a ajouté ORCHESTRE BRIAN SETZER batteur et courant FRÈRES DOOBIE membre Tony Pia. Ajouter un pianiste de jazz Dave Moscoe et TIGE CHAUD guitariste Damien Bacci, et vous avez une programmation de grands groupes étoilés qui ont fait vibrer et swinguer cet album.

Avec des chansons comme “Homme Cadillac”, « Secouez-le, balancez-le » et “Olivia… C’est qui !”, l’album comprend 13 titres (neuf originaux et quatre reprises), a été produit par Verni et mélangé par Greg Reely (JEU FROID, SARAH MCLACHLAN, OVERKILL), et enregistré à Los Angeles et dans le New Jersey.

Un entretien avec DD Verni suit ci-dessous.

Question: Beaucoup de gens vont être vraiment surpris que vous ayez enregistré un album embrassant pleinement un son de big band avec du rockabilly et d’autres styles rock et pop des débuts, d’autant plus que vous êtes connu comme auteur-compositeur/membre fondateur et bassiste pour OVERKILL. Qu’est-ce qui vous a inspiré à prendre cette direction musicale, à chanter et à jouer de la guitare ?

Verni: “Oui, je pense que ça va être un peu un choc pour certaines personnes, mais je suis fan de ce genre de musique depuis longtemps. Les vieux standards du big band jouaient chez moi quand j’étais petit. Mon père était un grand Sintra fan, donc je suis sûr que ça vient de grandir avec ça et la radio AM. Et j’ai toujours aimé la musique des années 50 et le doo wop — Graisses Domino, Jerry Lee, etc. Et j’ai adoré les crooners aussi — Bobby Darin, Doyen Martin, Tom Jones — et même dans le métal et le rock : Jim Morrison, Ian Astbury, Glenn Dantzig… tous les chanteurs du genre crooning que j’ai toujours aimé. Et puis je ne sais pas il y a combien de temps c’était maintenant, mais quand Brian Setzer a mis en place son grand orchestre d’harmonie la première fois que j’ai pensé : « C’est incroyable. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi personne d’autre ne s’y essayait. Je veux dire qu’il y a un millier de groupes de blues tous dans le même genre et qui font leur propre truc avec, mais presque aucun groupe de type swing/jump blues/rock and roll. J’avais rassemblé beaucoup de riffs et de matériel au fil des ans – je les ai juste mis de côté en pensant qu’un jour j’y arriverais et donc avec cela en tête, j’ai juste commencé à écrire les types de chansons que j’aimais le plus. Des chansons pleines d’énergie, tape-à-l’œil, sortez de votre siège. Je ne suis pas vraiment du genre jazz ou même country comme certains groupes du genre le touchent, alors j’ai continué à bouger et à sauter même sur les standards que nous avons enregistrés, parce que c’est vraiment ce que j’aime le plus. Je suis un auteur-compositeur dans l’âme; J’ai fait tous ces disques avec OVERKILL, et aussi quelques projets parallèles et a été impliqué dans l’écriture d’une comédie musicale pendant quelques années, donc changer mon espace de tête n’est pas si grave pour moi. J’aime ce que j’aime et tant que l’énergie est bonne, je peux rouler avec. Même avec OVERKILL, je n’essaie pas d’être ultra-heavy ou ultra-punk… la seule vraie ligne que je suis est : ‘Est-ce que je creuse ?’ et si la réponse est « oui », alors je me lance. Et je pense que chanter et jouer de la guitare déstabilise un peu les gens, car je suis connu comme bassiste. Mais cela fait partie du plaisir de sortir et d’essayer de nouvelles choses. J’avais été le chanteur de mon album solo et ce n’était pas si difficile de le faire. Même si j’ai beaucoup appris et je dois dire que chanter n’est pas aussi facile que je le pensais autrefois… hahaha. Et je ne suis pas vraiment un bassiste droit, ce que je savais que je voulais pour ça, donc c’était logique de rester avec la guitare.”

Q: En tant qu’auteur-compositeur ayant écrit neuf des 13 chansons, ce son musical nécessitait un état d’esprit différent. Comment vous êtes-vous excité pour ça ? C’est bien sûr un langage différent du metal.

Verni: “Tu sais que c’est et ça ne l’est pas. Le métal est une question d’énergie. Bien que la plupart du temps, il s’agisse d’énergie en colère. [Laughs] Mais c’est pourquoi c’est si génial de crier et de crier et de le faire sortir. Cette musique parle aussi d’énergie mais vraiment de joie et de plaisir. Toutes les paroles sont amusantes et optimistes. Quelques petites histoires – rien de politiquement motivé ou arraché des gros titres. Juste amusant. Même lors de l’écriture et du tournage de la vidéo, vous pouvez voir les gens sourire et rebondir. C’est donc un espace de tête cool dans lequel être lors de l’écriture. C’est vraiment cool d’être là à tout moment ! Une partie de ce que j’aime dans ce disque, c’est qu’il est amusant ! Surtout après la dernière année que tout le monde a eue, il serait facile de faire un disque en colère, mais pour moi, c’est rafraîchissant, comme de la nourriture réconfortante. [Laughs]”

Q: Parmi les 13 chansons de l’album, lesquelles sont pour vous des moments forts et pourquoi ?

Verni: “Certaines de ces chansons ont une longue histoire, comme la chanson « Bébé de Manhattan », ce qui est un peu Louis Prima genre de chose. J’ai écrit et enregistré cette chanson il y a 26 ans lorsque ma première fille est née – pour elle et ma femme en cadeau. Puis à l’occasion du 50e anniversaire de ma femme, j’ai écrit et enregistré ‘Dis juste que tu m’aimes’, et le lui a offert en cadeau. Et, bien sûr, ma deuxième fille Olivier était, comme, ‘Où est ma chanson?’ et puis à son 16e anniversaire j’ai écrit et enregistré « Olivia… C’est qui ! » Je jouais donc avec ce genre de chansons depuis très longtemps. Puis quand j’ai commencé à voir que j’avais assez de matériel pour faire un disque, j’ai commencé à écrire plus de matériel. Et c’est là qu’une chanson comme « Homme Cadillac » est venu de. Certainement l’un de mes préférés et peut-être le premier que j’ai écrit spécifiquement pour l’album. Cela englobe en quelque sorte toutes les différentes choses que je voulais pour l’enregistrement. Enjoué, un peu rock and roll et un peu de swing. ‘Shake It Swing It’ J’aime vraiment aussi. Encore une fois, l’énergie dans la chanson est géniale, vraiment exactement ce que je cherchais comme base pour le groupe. Et ‘Fermez les yeux et rêvez’ était amusant parce que c’est un peu différent. A cette vieille ambiance déchirante des années 50 que le RAMONES l’habitude de faire aussi.”

Q: La vidéo de performance pour “Homme Cadillac” frappe instantanément. Pouvez-vous nous parler du tournage ?

Verni: “C’était une journée vraiment amusante! Nous l’avons fait juste au moment où COVID se détendait un peu. C’était ma première fois sur une scène et à l’intérieur d’une salle depuis plus d’un an, et même si ce n’était pas un spectacle, c’était J’en avais envie. Je pense que vous voyez cela dans la vidéo et de tous ceux qui en faisaient partie. Il y a beaucoup de sourire, de plaisir et d’énergie dans la chanson elle-même, mais je pense que le fait que nous nous sentions tous si bien de jouer et d’avoir à nouveau l’ambiance du groupe, c’était génial ! Quand nous parlions de faire la vidéo, j’avais vraiment l’impression que ce devait être une performance de groupe. Nous aurions pu proposer un excellent concept de vidéo, mais je pense que les gens J’avais besoin de voir le groupe jouer pour savoir que c’est un vrai groupe. C’est ce qu’ils peuvent s’attendre à voir quand ils viennent à un spectacle. C’était un défi en partie à cause de tous les protocoles COVID. Nous ne savions pas à quel endroit nous pouvait utiliser, et avec les mandats de masque et tout. De plus, le groupe qui a joué sur le disque était dans tout le pays et nous ne pouvions pas amener tous. La première personne à qui j’ai tendu la main était John parce qu’il avait fait partie de tout l’album ; J’avais vraiment l’impression qu’il avait besoin d’être là et il était prêt pour ça. Ensuite, j’ai contacté les filles de la région et elles étaient également partantes. j’ai demandé à mon ami Angus Clark qui joue dans ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN en faire partie ; il était excité et est descendu pour la journée. Ensuite, j’ai passé beaucoup de temps à chercher et à appeler des gars locaux pour en faire partie. C’est drôle comme les joueurs de cor sont une sorte de troupeau. L’un connaît l’autre et puis connaît l’autre etc. Petit à petit, nous avons complété le groupe mais on ne sait jamais quelle est la chimie avant de commencer à le faire. C’était assez incroyable de voir comment tout le monde gélifiait. Le réalisateur de la vidéo pensait que nous étions un groupe qui avait fait beaucoup de tournées, et je pense que cela se présente de cette façon. J’avais fait une vidéo pour mon disque solo avec un réalisateur Leigh Brooks du Royaume-Uni et l’a contacté au sujet des réalisateurs locaux, etc. et il nous a mis en contact avec une équipe avec laquelle il avait travaillé à Brooklyn et qu’il pensait être une bonne chose. C’était la chose; à cause de COVID, il n’y aurait pas beaucoup de vols ou de transport de personnes, le tout devait être local. Mais j’ai parlé avec Adam Steven et Ricky qui était l’équipe qui a fait la vidéo et ils ont immédiatement eu l’ambiance. Encore une fois, comme l’album et les chansons, je voulais un mélange de choses et certains des gars étaient des métalleux donc ils comprenaient l’énergie, et d’autres non, donc ils comprenaient que ce soit plus amusant et optimiste. L’ensemble du groupe, de l’album, des chansons, etc., était un mélange de swing et de rock and roll, d’énergie et de plaisir. Je leur ai dit que c’était ce que je voulais trouver comme ingrédient principal. J’aime quand les choses ressemblent à une atmosphère familiale. C’est comme ça que ça s’est passé pour moi toute ma vie; Je viens d’une très grande famille italienne. C’est comme ça avec OVERKILL en interne et avec les fans et c’est ainsi que je voudrais que ce soit aussi. C’est juste une extension de qui je suis.”

Q: Pourrait-il y avoir des spectacles possibles de DD VERNI & LA CADILLAC BAND en 2021 ou 2022 ?

Verni: “Je suis très excité de faire quelques tournées. Nous examinons les possibilités maintenant. Que ce soit un créneau de soutien, des gros titres ou même des festivals, je pense que ce serait génial. Que diriez-vous Paul Stanley et son groupe de soul et DD Verni et son groupe de swing sur la même facture… [Laughs] …Impressionnant!!!

Q: Faites entrer vos camarades de groupe OVERKILL entendu l’album et qu’en ont-ils dit ?

Verni: “Quelques-uns ont… ils pensent que je suis dingue !”

“Faisons du hochet” liste des pistes :

01. Cadillac Homme



02. Secouez-le, balancez-le



03. Donne-moi ton numéro



04. Olivia… C’est qui !



05. Centrale



06. Femme au cœur froid



07. École de rock’n’roll



08. L’AMOUR



09. Dis juste que tu m’aimes



dix. Manhattan bébé



11. Fermez les yeux et rêvez



12. N’est-ce pas un coup de pied dans la tête



13. Celui qui t’aime