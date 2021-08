Overkill : les coffrets vinyles et cd ‘The Atlantic Years 1986 1994’ attendus en octobre

Une partie intégrante du mouvement thrash metal du début des années 80 qui a engendré des actes comme METALLIQUE et ANTHRAX, New Jersey OVERKILL a acquis une réputation de vitesse et de technique brutales et percutantes. Prenant leur surnom du 1979 MOTRHEAD album du même nom, une première démo, “Le pouvoir en noir”, a fait des vagues dans le circuit d’échange de rubans souterrain et a attiré l’attention de Records de mégaforce, qui a publié le premier album du groupe en studio, “Sentez le feu”, en 1985. Spectacles de haut niveau aux côtés de sommités comme TUEUR et ANTHRAX suivi, et avec la scène thrash américaine en pleine inclinaison, OVERKILL a signé un contrat avec une grande maison de disques avec atlantique, qui ont sorti leur deuxième effort, 1987 sans compromis “Prendre le contrôle”. Cela a été suivi rapidement en 1988 par le tout aussi intransigeant “Sous l’influence”, qui a engendré la MTV frappé “Bonjour de la gouttière”. Poursuivant leur rythme effréné, le groupe a publié le Date de Terry-produit “Des années de décadence” l’année suivante en 1989, qui les a vus pousser leur son dans une direction plus épique, tout en maintenant l’attaque cinglante de leurs débuts. Élargissant leur gamme à cinq pièces en 1990, ils ont sorti le lourd et implacable “Horroscope”, qui a introduit des éléments de doom dans le mix et deviendra une version déterminante et un favori des fans. OVERKILL a continué à évoluer vers un plus épique SABBAT NOIR style sur les années 1993 “J’entends du noir” mais s’est remis en marche sur les années 1994 “OMF” qui a marqué un retour au thrash induisant le coup du lapin du passé.

OVERKILL est tenu en haute estime comme l’un des vrais grands de la scène metal mondiale. Ces six albums ont cimenté OVERKILL dans le temple de la renommée du thrash, tout en contribuant à leurs 16 millions de ventes de disques enregistrées au cours des 40 dernières années, et sont tous considérés comme des classiques glacials. Ces six albums sont de retour sur vinyle pour la première fois depuis plus d’une décennie. Demi-vitesse maîtrisée pour la plage dynamique et pressée sur un vinyle de 180 grammes. Egalement disponible en coffret collector de CD.

“Les années atlantiques 1986 à 1994” contient :

* Prendre le contrôle



* Sous l’influence



* Les années de décomposition



* Horroscope



* J’entends du noir



* OMA



