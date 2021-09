Overmars brise le silence sur la rumeur d’un bouleversement de la hiérarchie d’Arsenal

in

Marc Overmars a répondu aux spéculations selon lesquelles il pourrait arriver à Arsenal pour bousculer la hiérarchie du club après un début de saison catastrophique.

Après trois matchs, Arsenal s’asseoir en bas de la table sans un but marqué. Les défaites contre Chelsea et Man City n’étaient pas inattendues, bien que compte tenu de leur défaite 2-0 contre Brentford, le résultat final est loin d’être idéal.

Arsenal a dépensé plus de 140 millions de livres sterling cet été sur six nouveaux visages. Chacune de leurs nouvelles recrues avait moins de 24 ans, ce qui indique un changement de stratégie de la part des décideurs politiques du club.

Cependant, comme cela a toujours été le cas dans le football, les résultats sur le terrain dicteront si un club est considéré comme un succès ou non.

Et après un si mauvais départ, des rumeurs avaient commencé à tourbillonner sur le directeur du football de l’Ajax Overmars retour au nord de Londres.

La spéculation a commencé lorsque l’ancien coéquipier d’Overmars à Arsenal, Ray Parlour, a laissé échapper une conversation avec le Néerlandais.

Parlour a déclaré à talkSPORT lorsqu’il a initialement parlé des informations d’identification d’Edu (via le miroir): “Évidemment, il [Edu] travaillé au Brésil, même Marc Overmars – j’ai reçu un texto de lui avant de dire “Oh Ray, je dois retourner dans ce club et régler ça.”

« Edu, ils sont partis avec Edu. C’est un rôle très important que vous devez jouer. Le recrutement est si important, c’est très, très important pour n’importe quel club. Je ne sais pas à quoi ressemble la relation avec Mikel Arteta, je n’ai pas été avec les gars.

Overmars s’est maintenant rendu à Ajax TV pour remettre les pendules à l’heure. Et bien qu’il ait admis avoir reçu des offres pour déménager ailleurs et envisagerait toujours de déménager, il reste catégorique, son travail à Amsterdam reste inachevé.

“Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, nous nous amusons vraiment”, a déclaré Overmars (via le Mirror). « Nous avançons dans la bonne direction. Nous formons tous les quatre une bonne gestion et c’est important.

« Nous sommes comme une famille, nous sommes proches. Et c’est important aussi. Et qui sait, nous aurons peut-être de bonnes nouvelles bientôt. Je ne rajeunis pas. On m’a aussi offert la possibilité d’aller ailleurs.

« C’est ce qui arrive et il est toujours bon d’envisager un déménagement. Mais ensuite, je pense juste à la façon dont les choses vont bien ici. Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. Si vos vieilles chaussures sont toujours confortables, continuez à les porter.

Arsenal et West Ham surveillent le remplacement “idéal” d’Aubameyang

Pendant ce temps, Arsenal aurait trouvé son “remplaçant idéal” pour Pierre Emerick-Aubameyang mais pourrait devoir se battre pour lui avec West Ham.

Les canonniers aura probablement une attaque très différente à cette époque l’année prochaine. Alexandre Lacazette sera presque certainement parti car son contrat expire à la fin de la saison. Eddie Nketiah est dans le même bateau. Et leur homme principal Aubameyang aura moins d’un an sur son contrat s’il est toujours aux Emirats.

Il pourrait donc être expulsé afin que le club puisse récupérer une petite partie des 58 millions de livres sterling qu’ils ont payées au Borussia Dortmund pour lui.

Selon le média espagnol La Colina de Nervion, ils ont trouvé le joueur qu’ils jugent apte à remplir les bottes d’Aubameyang.

Ils visent l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri, qui a pris d’assaut l’Europe la saison dernière. Le joueur de 24 ans a marqué 18 buts en 38 matches de Liga et a marqué trois doublés en Ligue des champions.

Les meilleures équipes de Premier League ont été mis en alerte mais ce sont les Hammers qui sont sortis favoris. Leurs tentatives pour le signer ont été vaines, cependant.

