Overpass: Rhythm Roadtrip commencera son voyage de commutation en 2022

Le Switch propose une poignée d’excellents jeux de rythme musical avec divers crochets et styles de jeu qui font bouger les choses. Passage supérieur : Rythm Roadtrip – publié par Quantum Astrophysicists Guild et développé par Studio Bean – vise à laisser sa propre marque sur le genre, en visant une sortie sur Switch et d’autres plateformes en 2022.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, l’approche est légèrement différente, le point de vue regardant rêveusement par la fenêtre d’une voiture – tout est dans le nom, pour être juste. Les symboles des entrées sont intégrés à l’environnement, ce qui, espérons-le, sera facile à analyser et à voir lors de la lecture réelle, bien que cela fasse également partie du défi ; vous pouvez voir quelques détails officiels ci-dessous.

Parcourez un jeu de rythme de chasse aux scores avec une perspective unique Explorez 8 régions du monde et plus de 30 pistes créées à la main Rebondissez, naviguez et détendez-vous avec une bande originale de synthwave de Makeup and Vanity Set Naviguez dans des chemins de branchement pour concevoir votre propre liste de lecture pour chaque aventure Perfectionnez vos scores ou partez pour un marathon sur la route pour vraiment tester votre endurance Adaptez votre expérience de jeu en modifiant la vitesse de la musique, la synchronisation d’entrée, l’emplacement des marqueurs, etc.

Nous aimons plutôt le look de celui-ci; si vous possédez une Xbox, vous pouvez également télécharger une démo jusqu’au 21 décembre dans le cadre du [email protected] Fête du jeu d’hiver.

Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.