OVERREACH judiciaire: la Cour suprême a bien fait de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad d’imposer le verrouillage dans 5 districts de l’UP

Le SC a suspendu l’ordre d’Allahabad HC au gouvernement de l’UP d’imposer le verrouillage dans cinq districts en raison de la situation Covid-19 là-bas

La Cour suprême (SC) a bien fait de suspendre l’ordre de la Haute Cour d’Allahabad (HC) au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’imposer le verrouillage dans cinq districts en raison de la situation Covid-19 là-bas. Le HC, lundi, avait critiqué la gestion par le gouvernement de l’État de la situation Covid-19 et avait observé que si le gouvernement «a ses propres compulsions politiques à ne pas contrôler les mouvements publics pendant cette pandémie, nous ne pouvons rester de simples spectateurs passifs… Nous pouvons ne vous dérobez pas à notre devoir constitutionnel de sauver des innocents de la pandémie… »C’est là que le HC s’est trompé; s’il a effectivement le devoir constitutionnel de rendre justice, ce devoir inclut également le maintien de la séparation des pouvoirs.

En ordonnant un verrouillage, il s’est précipité dans le domaine de l’exécutif. Certes, le CH peut avoir eu à l’esprit les meilleurs intérêts du peuple et son devoir constitutionnel à son égard; L’Uttar Pradesh, comme le montrent les dernières statistiques sur la santé rurale, est clairement à la traîne en termes d’infrastructure de santé publique et la vague actuelle de Covid-19, si elle s’aggrave, pourrait bien être un tsunami que même les États bien équipés ne peuvent pas manipuler. D’autre part, l’impact des verrouillages sur les moyens de subsistance et, par conséquent, sur la vie et la santé est quelque chose que l’exécutif doit prendre en compte avant de prendre une telle décision.

Le CH aurait pu faire ce que le CS a ordonné au gouvernement de l’État de faire – faire rapport au CH sur les mesures qu’il prend pour contrôler la propagation. Cela, pourrait-on dire, impose un coût en termes de temps de déploiement des mesures, mais il est important de se rappeler qu’un verrouillage sans assurer une préparation adéquate pour répondre aux besoins des populations, en particulier les besoins nutritionnels de base des populations économiques les plus vulnérables. certaines sections de la société pourraient exiger un coût similaire, sinon plus élevé.

