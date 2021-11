Overwatch 2 et Diablo 4 retardés en 2023

Image : Blizzard

Activision Blizzard a annoncé aujourd’hui lors d’un appel aux investisseurs qu’Overwatch 2 et Diablo 4 n’arriveraient pas aussi tôt que prévu initialement, mais n’a pas fourni de nouveau délai pour la sortie des deux grandes suites.

« Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu de Blizzard l’année prochaine, nous prévoyons maintenant un lancement plus tardif pour Overwatch 2 et Diablo IV que prévu à l’origine », a déclaré la société. Les retards ont été imputés aux changements de direction à la fois chez Blizzard et dans les équipes de développement du jeu. Diablo 4 a perdu son réalisateur et concepteur principal au cours de l’été, tandis qu’Overwatch 2 a perdu son producteur exécutif en septembre.

« Il est devenu évident qu’une partie du contenu Blizzard prévu pour l’année prochaine bénéficiera de plus de temps de développement pour atteindre son plein potentiel », a déclaré Activision Blizzard.

Capture d’écran : Activision Blizzard

Overwatch 2 et Diablo 4 ont été révélés en 2019 et devraient arriver dans un proche avenir, bien qu’aucun n’ait de date de sortie ferme. En plus des bouleversements de la direction chez Blizzard à la suite d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés, les retards surviennent également après que la pandémie de covid-19 a causé des problèmes de production dans l’industrie du jeu vidéo alors que les équipes sont passées au travail à domicile.

Même avant les retombées de l’inconduite au travail, Blizzard a souffert d’un exode massif de talents seniors, notamment de personnes comme Jeff Kaplan, le réalisateur du premier Overwatch. Ces départs ne sont apparemment pas terminés, cependant. Aujourd’hui, Blizzard a également annoncé que Jen Oneal, précédemment chez Vicarious Visions et récemment promue co-directrice du studio après la démission du président précédent J. Allen Brack en août, partirait à la fin de l’année, moins de six mois après son arrivée. nouveau mandat. La directrice technique de Blizzard, Amy Dunham, a également annoncé qu’elle quittait l’entreprise cette semaine.

Activision Blizzard a confirmé qu’une « première version » d’Overwatch 2 sera toujours utilisée pour le début de la cinquième saison de compétition de l’Overwatch League lorsqu’elle débutera au printemps prochain.