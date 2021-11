Overwatch 2 et Diablo IV retardés à nouveau sans date de sortie en vue

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre d’Activision Blizzard, l’éditeur a annoncé que Diablo IV et Overwatch 2 seront désormais lancés plus tard que prévu.

« Alors que nous avons travaillé avec les nouveaux dirigeants de Blizzard et au sein des franchises elles-mêmes, en particulier dans certains rôles créatifs clés, il est devenu évident que certains des contenus Blizzard prévus pour l’année prochaine bénéficieront de plus de temps de développement pour atteindre leur plein potentiel. » a déclaré un cadre de Blizzard lors de l’appel.

Activision Blizzard a évoqué « un turn-over volontaire plus élevé » et « le départ d’un certain nombre de personnes dans l’entreprise » comme facteurs contribuant à ce nouveau retard.

Blizzard Entertainment a subi un grand nombre de licenciements et de départs très médiatisés, dont le directeur du jeu Diablo IV, Luis Barriga, après l’annonce des multiples poursuites judiciaires de l’entreprise alléguant harcèlement sexuel, agression, discrimination et pratiques de travail déloyales. Overwatch 2 a également perdu son directeur Jeff Kaplan juste avant que les poursuites ne soient rendues publiques. Ces départs ont apparemment affecté la capacité de Blizzard à développer et à sortir ces jeux très attendus.

Alors que ni Diablo IV ni Overwatch 2 n’avaient de dates de sortie concrètes, la société a fortement fait allusion à une fenêtre de sortie en 2022. Maintenant, il semble que les deux jeux ne sortiront probablement pas avant 2023.

« Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu de Blizzard l’année prochaine, nous prévoyons maintenant un lancement plus tardif pour Overwatch 2 et Diablo IV que prévu à l’origine », a déclaré Activision Blizzard lors de l’appel.