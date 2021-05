Overwatch 2: tout ce que nous savons sur le mode Push

Dans Overwatch 2, deux équipes de cinq joueurs s’affronteront dans un nouveau mode de jeu, appelé Push.

Blizzard a introduit le mode Push d’Overwatch 2 lors de la Blizzcon 2019, mais il y avait peu ou pas de nouvelles de ce mode de jeu depuis. Aujourd’hui, lors du livestream PVP Overwatch 2 Developer, Aaron Keller et son équipe ont partagé plus de détails sur le mode Push.

Un robot géant, appelé TWO, se tient au milieu de la carte. Lorsqu’une équipe est près du robot, elle commence à bouger et pousse une barricade vers le spawn de l’adversaire. Si l’équipe de tête perd le combat, l’autre équipe prendra le contrôle du robot, qui commencera alors à déplacer la barricade dans la direction opposée.

Le robot prend 30 secondes pour s’activer au début d’un tour, un peu comme les cartes 2CP sur l’Overwatch original. Cela permet aux joueurs d’être stratégiques dans leur placement et de ne pas se précipiter au milieu de la carte aussi vite que possible.

Les cartes du mode Push comportent à la fois des routes principales et des raccourcis, afin que les joueurs puissent se cacher au coin et surprendre l’équipe ennemie. Le mode Push est censé être l’un des modes de jeu les plus rapides d’Overwatch 2.

Contrairement aux cartes de charge utile, le fait que le robot se déplace d’avant en arrière dans la carte apporte une nouvelle dynamique aux jeux. Selon Aaron Keller, le mode Push peut devenir assez flanc, car il s’agit désormais de dominer une zone plutôt que d’attaquer ou de défendre un point.

Comme le robot mènera éventuellement la barricade dans le spawn de l’une ou l’autre équipe, il n’y aura pas d’égalité en mode Push. Les rounds dureront huit minutes et l’équipe qui a réussi à pousser la barricade le plus loin remporte la partie.

Le mode Push viendra avec plusieurs nouvelles cartes dans Overwatch 2. Aaron Keller a déjà dévoilé un ensemble de cartes à Toronto, ainsi qu’une carte du Colisée à Rome. D’autres cartes devraient être disponibles à l’avenir pour Overwatch 2.

