Overwatch Battletag change gratuitement à la suite de la controverse McCree

Blizzard a récemment annoncé que les joueurs d’Overwatch pourront changer leurs battletags gratuitement jusqu’au vendredi 5 novembre prochain.

La nouvelle intervient peu de temps après la révélation que le personnage original d’Overwatch McCree devient Cole Cassidy cette semaine. Auparavant, changer son nom d’utilisateur Overwatch nécessitait des frais de 10 $. Cette dernière offre, qui peut être demandée via un ticket de support client, ne se cumule pas avec les précédents changements de nom gratuits.

« Alors que nous introduisons un nouveau nom, vous pourriez avoir envie de faire de même », lit-on sur le site officiel d’Overwatch, faisant référence aux circonstances controversées du changement de nom de McCree.

En août dernier, Blizzard a lâché l’ancien homonyme de McCree, le vétéran de World of Warcraft et concepteur de Diablo Jesse McCree, à la suite d’informations faisant état de sa participation aux tristement célèbres rencontres «Cosby Suite» du studio. Bien que McCree n’ait été nommé dans aucun des nombreux cas d’abus en cours d’Activision Blizzard, sa présence aux fêtes de la convention remplies d’alcool et de harcèlement semblait apparemment assez mauvaise pour provoquer cette série d’événements.

Parmi les autres départs notables de Blizzard à peu près à la même époque, citons le président J. Allen Brack, le directeur de Diablo IV Luis Barriga et le concepteur de World of Warcraft Jonathan LeCraft. Heureusement pour les développeurs laissés pour compte, aucun personnage d’Overwatch n’a été nommé d’après eux.

« Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant », a déclaré un représentant de Blizzard à Kotaku en août. « Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour assurer un environnement de travail sûr et productif pour tous. »

La réponse de la communauté Overwatch au changement de battletag gratuit a été largement positive, bien que beaucoup profitent de l’occasion pour s’opposer à ce que dix dollars soient facturés pour le faire normalement. Certains joueurs ont également promis de changer leur nom en McCree à cause d’une protestation déroutante contre la mise à jour Overwatch, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve qu’aucun d’entre eux ait réellement mordu la balle.