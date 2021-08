Overwatch Casters arrête mystérieusement de dire le nom de Jesse McCree

in

Capture d’écran : Blizzard

McCree est le flingueur emblématique d’Overwatch, mais certains commentateurs sur les compétitions officielles évitent désormais de prononcer son nom. Le changement intervient après que Jesse McCree, le développeur réel de Blizzard dont le personnage porte le nom, a été photographié dans une désormais tristement célèbre “Cosby Suite” qui a eu lieu à la BlizzCon 2013.

Au cours du week-end, un fan a repéré les lanceurs de l’Overwatch League Brennon ‘Bren’ Hook et Josh ‘Sideshow’ Wilkinson semblant éviter de prononcer le nom de McCree pendant les matchs. Au lieu de dire “McCree”, ils l’appelaient “le cow-boy”. Comme l’a rapporté Dexerto, Hook et Wilkinson ont tous deux “aimé” le Tweet en remarquant le changement, et Mitch ‘Uber’ Leslie, le lanceur d’Overwatch, a tweeté plus tôt cette semaine qu’il pensait que c’était une bonne idée.

Un porte-parole de Blizzard esports a déclaré à Kotaku qu’il n’était pas impliqué dans la décision des casters. “Je peux confirmer qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une directive de l’Overwatch League ou de Blizzard”, ont-ils déclaré. Hook et Wilkinson n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Jesse McCree était principalement récemment un concepteur principal sur Diablo 4. Capture d’écran : Blizzard

Mais c’est définitivement un changement que certains fans réclament. Mentionné à l’origine dans le procès de Californie contre Activision Blizzard alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés, un récent rapport de Kotaku a révélé que la « Suite Cosby » à la BlizzCon 2013 était une véritable pièce. Un point d’accès de réseautage informel, il comprenait plusieurs développeurs de Blizzard dans une chambre d’hôtel remplie d’alcool posant avec un portrait géant de la comédie et, sur une photo, se sont blottis autour du concepteur de World of Warcraft de l’époque, Alex Alex Afrasiabi.

G/O Media peut toucher une commission

Afrasiabi est accusé dans le procès en Californie d’avoir harcelé sexuellement à plusieurs reprises des collègues féminines et autres, et des sources ont déclaré à Kotaku que ce comportement était un secret de polichinelle. Jesse McCree, un développeur de longue date de Blizzard, était l’une des personnes posant dans la « Suite Cosby » de 2013. Il aurait également fait partie d’un groupe de discussion de Cosby Crew dans lequel, quand Afrasiabi a écrit qu’il prévoyait d’épouser des femmes venant à la Cosby Suite, McCree a répondu “Tu as mal orthographié fuck.”

Comme indiqué pour la première fois par Kotaku, McCree et deux autres développeurs de Blizzard ont été officiellement licenciés de la société hier, bien qu’Activision Blizzard n’ait pas confirmé la raison des départs. Deux sources ont déclaré à Kotaku qu’aucune raison n’avait été fournie lorsque les équipes ont été informées en interne non plus.

Le départ de McCree, cependant, n’a fait qu’alimenter les appels des fans pour que le personnage d’Overwatch qui porte son nom en reçoive un nouveau. Les changements pourraient nécessiter l’enregistrement d’un nouveau dialogue pour le moment où le personnage est mentionné dans le jeu, sinon un impact sur le développement en cours d’Overwatch 2. Afrasiabi, dont Activision Blizzard a confirmé avoir été résilié pour sa conduite au début de l’année dernière, n’a eu que récemment des références à son nom. supprimé de World of Warcraft dans le cadre d’un effort visant à « reconstruire la confiance » avec les fans.