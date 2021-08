Overwatch Countdown Cup : aperçu et prédictions

La dernière étape avant les éliminatoires de l’Overwatch League 2021.

La plupart des équipes s’entraînent maintenant pour les séries éliminatoires, ou même ont terminé leur saison tous ensemble. Mais il y en a encore quatre qui ont plus de matchs de saison régulière devant eux. Les Chasseurs de Chengdu et la Dynastie de Séoul pour l’Est, ainsi que le Règne d’Atlanta et les Gladiators de LA pour l’Ouest. Avec les Shanghai Dragons et Dallas Fuel ne participant pas au tournoi, il est certain que l’équipe gagnante sera un nouveau champion du tournoi pour la saison.

Non seulement cela est important pour les points de la ligue et les prix en argent, mais l’élan qu’une équipe peut gagner en remportant le tournoi juste avant les éliminatoires de la saison est exceptionnel. Cette configuration étant établie, jetons un coup d’œil à nos prétendants à la Countdown Cup.

Chasseurs de Chengdu

Les chasseurs de Chengdu ont pratiquement conçu la méta actuelle. Cette étape a été dominée par les compositions de Wrecking Ball et D.Va, qui sont bien sûr le pain et le beurre de Chengdu. L’entraîneur RUI a bien travaillé avec la création de compositions impliquant le héros emblématique de Chengdu, Wrecking Ball, ce qui est évident étant donné que Elsa, maintenant à la retraite, et l’actuel Main Tank Ameng sont tous deux les principaux Wrecking Ball.

Sans parler du manque de DPS Hitscan longue portée ; permettant à Jinmu de jouer sa signature Pharah et de frapper du ciel. Alors, avec tout cela en leur faveur, pourquoi suis-je sur le point de transformer cela en négatif ? Eh bien, c’est peut-être la composition de spécialité des Hunters à l’intérieur et à l’extérieur, mais le problème est qu’ils s’appuyaient principalement sur des équipes qui ne s’entraînaient pas beaucoup contre le type de compositions qu’ils exécutaient. Maintenant qu’il s’agit de la méta définie pour un grand pourcentage de cartes, chaque équipe est bien entraînée à jouer avec et contre cette composition.

Chengdu n’exécute plus Wrecking Ball et triple DPS dans GOATS comme en 2019. Ils ne l’exécutent pas non plus dans des compositions basées sur Reinhardt et Zarya comme 2020. Ils le jouent dans des matchs en miroir; et dans la composition du comptoir Wrecking Ball, il y a Sombra et Brigitte. Qui font qu’il est très difficile pour le hamster de s’engager et de s’échapper. Cela ne veut pas dire que Chengdu n’a toujours pas de bonnes chances de remporter le tournoi.

Ils sont plus entraînés sur cette composition que toute autre équipe par des années littérales – et ils ont le meilleur joueur Pharah du monde à Jinmu. Ainsi que le nouveau meilleur joueur de Wrecking Ball depuis la retraite d’Elsa, son ex-backup Main Tank Ameng.

Même si les trois autres équipes ont de l’expérience dans leur composition maintenant, elles sont toujours la meilleure équipe à avoir jamais joué. Les Hunters auront la route la plus difficile devant eux jusqu’à présent cette saison. Mais ils peuvent juste être assez durs pour faire le voyage.

Dynastie de Séoul

La seule équipe du tournoi avec une arme secrète encore dans sa poche arrière. Saebyeolbe est le seul joueur qualifié d’une équipe de tournoi de la Countdown Cup qui n’a pas vu une seule carte de temps de jeu cette saison. Il a la capacité de jouer les deux héros DPS dans le duo de contre-méta Sombra et Tracer actuellement populaire, proclamant même une fois être le meilleur Tracer au monde.

Même s’il n’avait certainement pas tort ; il y a quelque chose à dire sur le niveau de jeu Tracer de Profit qui n’aurait besoin de personne pour le remplacer. Si nous devions voir Saebyeolbe sortir pour lancer une contre-méta difficile, ce serait très probablement de jouer la Sombra à la place de FITS.

Les Séoul sont les utilisateurs les plus fréquents du duo Sombra et Tracer DPS avec une Brigitte en backline. Bien qu’ils exécutent parfois des compositions Bunker, ils semblent s’en tenir à une chose et ont tenté de la perfectionner. Cela les a amenés jusqu’ici, il n’y a donc pas beaucoup de raisons de le remettre en question. C’est juste étrange qu’ils n’utilisent pas Profit, le joueur DPS le plus flexible de la ligue, plus qu’un spécialiste de Tracer.

Séoul est peut-être la deuxième tête de série de ce tournoi, mais avec Chengdu jouant les quatre dernières équipes de l’Est pour leur classement n ° 1, on ne peut en aucun cas déterminer que Dynasty est en dessous des Hunters pour le moment. Séoul pourrait être le mur pour toutes les équipes qui ne préparent pas de composition hors méta.

Règne d’Atlanta

Bien que ce soit la première étape, le règne d’Atlanta a terminé n ° 1 dans l’Ouest; ce n’est pas le plus fort que nous ayons vu cette saison. Leur spécialité, ce sont les compositions de Bunker, puisqu’ils ont Gator, le meilleur joueur Orisa de la ligue. Je suis sûr que vous commencez à voir une tendance ici. Toutes les équipes du tournoi s’en sont tirées en jouant avec leurs points forts. Ce qui est intéressant à propos d’Atlanta, c’est qu’ils ont adapté cette composition pour inclure un Pharmercy (Pharah et Mercy) et se rapprocher de la méta.

Cette adaptation en fait l’équipe la plus originale de la Countdown Cup et peut compliquer la tâche des autres équipes. Comme la plupart des gens le savent, Pelican n’a pas joué en huitièmes de finale contre le Defiant de Toronto en raison d’une urgence médicale et d’une opération. Eh bien, nous sommes heureux d’annoncer que Pelican a annoncé sa sortie de l’hôpital le 16 août. Dans un tweet dans lequel il mentionne pouvoir rejouer à Overwatch.

Je sors de l’hôpital aujourd’hui. Je peux enfin jouer à Overwatch. Je suis tellement content.😁 – PELICAN (@PELICAN_OW) 16 août 2021

Le candidat MVP a vu sa place occupée par son coéquipier Edison lors du match à élimination directe contre Toronto; et il a fait la fierté de Pelican, remportant le match et verrouillant une place dans le tournoi. Si Pelican revient au jeu d’ici jeudi, nous verrons probablement une équipe encore plus forte que celle déjà digne du tournoi que nous avons vue lors des éliminations directes.

Atlanta a un inconvénient dans sa réticence à correspondre à la méta, mais aussi un avantage dans son choix de style de jeu original hors méta. Difficile de déterminer si cette équipe qui a eu du mal à atteindre enfin le sommet de l’Ouest a les outils pour franchir la dernière étape de la saison régulière.

Gladiateurs de Los Angeles

Oui les gens, ils l’ont finalement fait. Les LA Gladiators sont dans un tournoi par étapes ! Après non pas un, mais deux tours à élimination directe, ce qui les a coupés court des tournois, ils ont finalement réussi. Vaincre les champions consécutifs de l’Overwatch League, le San Francisco Shock. Contrairement à Atlanta Reign, ce n’est pas la version la plus faible de cette équipe que nous ayons vue. En fait, c’est peut-être juste le plus fort.

C’est une équipe qui sait comment faire en sorte qu’un combat d’équipe propre et parfait se produise. Mais c’est aussi une équipe avec des joueurs talentueux qui peuvent se débrouiller lorsque les choses se dégradent. En ce qui concerne cette méta spécifique, ils sont sur le point de tout avoir. Ils peuvent jouer la contre-méta, ils peuvent presque jouer la méta typique. Nous pouvons même les voir refléter la composition originale d’Atlanta Reign si ce match doit se produire. La seule partie de la « méta parfaite » qu’ils ne semblent pas disposés à adopter est la pharmacie. Bien que Kevster soit un assez bon joueur de Pharah, les Gladiators n’ont aligné Shu et Skewed que sur Support. Cela signifie que leur seul joueur de Mercy, Moth, n’a pas été vu à ce stade.

Au lieu de cela, leur version d’une méta proche met Birdring sur Hanzo, un héros de projectile brisant le bouclier tout comme Pharah, et Kevster reste sur son impressionnant Tracer. La pire chose que cette équipe puisse faire est d’essayer de forcer Kevster sur son héros signature Genji. Bien qu’il soit un joueur Genji incroyable, ils n’ont connu qu’un succès limité avec ce style de jeu au cours de cette étape. Et il n’y a pas de place pour se limiter à ce stade où nous sommes dans le tournoi de la Countdown Cup. Tant qu’ils s’en tiennent à ce qui fonctionne, ils ont une chance de se battre non pas contre une seule équipe, mais contre toutes.

Prédiction

Séoul a eu la route la plus difficile de la Countdown Cup à part peut-être les LA Gladiators. Même alors, Séoul a semblé glisser à travers ses adversaires les plus coriaces avec un peu plus de facilité que les Gladiators. Leur style entraîné de contrer la méta actuelle joue exactement sur les points les plus forts de leurs joueurs. Et cela pourrait bien résulter en l’équipe la plus complète et la plus adaptable du tournoi. S’ils veulent gagner, ce sera sur des matchs épuisants et longs où l’endurance prend le dessus. Cette liste d’étoiles a de bonnes chances d’obtenir enfin son nom sur le ring en tant qu’équipe dangereuse pour les séries éliminatoires.

Cela pourrait finir par être le tournoi le plus amusant à regarder toute la saison en raison du manque de titans ou d’outsiders. Les équipes sont toutes assez égales en compétences, et les matchs 3-0 sont beaucoup moins susceptibles de se produire maintenant que jamais. N’importe quelle équipe a un argument pour expliquer pourquoi elle pourrait le gagner – et cela le rend tellement plus agréable pour nous, les fans. Le tournoi commence le jeudi 19 août à 21 h HNE/18 h HNP. De plus, il y aura probablement des événements mineurs pour le plaisir et des prix avant le début des jeux, alors gardez un œil sur !

